Een anders-dan-anders museumbezoek: cocktails, dansen en schrijven in het Mauritshuis

Kunst biedt rust, troost en verbinding, vindt Flow-columnist Tatjana Almuli. Daarom is ze de avond van 24 november directeur van het Mauritshuis. En er staat meer op de planning dan alleen kunstkijken…

Het Mauritshuis in Den Haag organiseert een museumbezoek zoals je hem waarschijnlijk nog niet eerder hebt meegemaakt. Het museum organiseert namelijk het evenement Maurits& Tatjana en opent voor een keer de deuren ’s avonds, met een gastdirecteur die het programma mag bepalen.

Directeur voor een avond

Tatjana is naast columnist ook auteur, journalist, podcastmaker en fotograaf. Kunst biedt troost, verbinding en rust, vindt ze. Ze neemt haar gasten mee door haar perspectief op de collectie van het Mauritshuis en voegt nog wat extra’s aan deze bijzondere avond toe. Zo kun je meedoen aan een schrijfworkshop over emoties, luisteren naar poëzie en een speciale dansles van een ademcoach volgen. De host van de avond is Milou Deelen: journalist, spreker en schrijver van het boek Krabben: van vrouw tot vrouw.

Genoeg keuze

Naast deze activiteiten kun je ook langskomen voor cocktails, muziek van DJ Coco Sabajo, een tentoonstelling van Tatjana’s eigen werk of de kunst van Rembrandt. Ook is er een flitsrondleiding door het museum mogelijk of kun je een live podcast van Tatjana bijwonen. Kortom: heel veel te doen, en je kunt zelf beslissen waar je wel en niet bij aanhaakt.

Er zijn al heel wat spraakmakende personen gastdirecteur geweest bij de vorige edities van Maurits&. Zo gingen onder meer Eva Jinek, Bibian Mentel, Humberto Tan en Mark Rutte Tatjana voor.

Maurits& Tatjana vindt plaats op 24 november en start om 18:30 uur.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie het Mauritshuis