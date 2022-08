Flow on the go: Beeld en Geluid in Den Haag

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: coördinerend eindredacteur Marije ging naar Beeld en Geluid in Den Haag.

Nu ik alweer een tijdje op het platteland woon, voelt dwalen door een stad voor mij als je ogen uitkijken in een snoepwinkel. Tijdens ons weekend Den Haag wilden we na de pleintjes, (boek)winkels, koffietentjes en het strand ook graag naar een museum. Onze keuze viel op Beeld en Geluid, waar we vanaf ons hotel (aanrader trouwens – je kunt er ook heel lekker ontbijten en dineren in de zon op het plein) zo naartoe liepen.

Alleen al de aankomst bij dit statige pand (ooit een van de eerste warenhuizen van Nederland) is indrukwekkend: ernaast zit namelijk de ambassade van Oekraïne. Van de bloemen en steunbetuigingen worden we stil, en bij binnenkomst vertelt een medewerker dat tijdelijk (nu nog t/m 4 september, voor snelle beslissers) Framing the war te zien is, een expositie die de eerste honderd dagen van de oorlog laat zien via de lens van nieuwsfotografen en het potlood van cartoonisten.

Fake of echt?

In dit museum is veel zelf te doen en ondervinden. Zo kun je staand achter een desk ervaren hoe het is als de spotlights op je gericht staan en je van alle kanten wordt belaagd met vragen van de verzamelde pers, een quiz spelen om daadwerkelijk gepubliceerd nepnieuws te herkennen en je mening over macht en media op de buizenpost doen. Afgewisseld met beelden van onder meer Jiskefet en Vandaag inside, waarbij je zelf bepaalt of iets door de beugel kan of over een grens gaat.

Als toegift is er de Haagse vleugel, waarin je onder andere meer leest over alle internationale organisaties in de stad, en rondloopt in de wereld van drie komische Haagse helden: Van Kooten & De Bie, Haagse Harry en Sjaak Bral – met wie je meteen je plat Haags kunt bijspijkeren.

Dit kleine broertje van Beeld & Geluid in Hilversum is heel overzichtelijk en interactief, waardoor er wat ruimte in je hoofd ontstaat om langer te kauwen op vragen als: wanneer is iets wakker schudden en wanneer is het kwetsen? En in hoeverre wordt mijn wereldbeeld eigenlijk beïnvloed door algoritmes en (nieuws)media?

Tekst en fotografie Marije van der Haar-Peters