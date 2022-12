Lekker retro: het cassettebandje komt terug

Wie denkt dat ze alleen nog maar op oude zolders te vinden zijn, heeft het mis. De cassettebandjes zijn terug van weggeweest.

Zo terug zelfs, dat dj Armin van Buuren, die groot is geworden in het digitale tijdperk, binnenkort ook cassettebandjes uitbrengt. Waar komt die herwaardering toch vandaan? Volgens verkoper Duco Koutstaal komt het omdat de cassette niet alleen klein is, maar ook goedkoop. En zit ook nog eens in een mooi hoesje.

Koutstaal zegt in een artikel voor Trouw: ‘Als je muziek op Spotify draait, heb je natuurlijk zelf geen muziek in bezit. Dan is het een wegwerpproduct. Maar met zo’n bandje ben je opeens eigenaar van een album. Dat idee slaat aan bij jong en oud. Net als de lp is het cassettebandje een beetje voor fijnproevers.’

Het cassettebandje in trek

Niet alleen Armin van Buuren brengt straks weer cassettebandjes uit, ook de nieuwste muziek van onder anderen Harry Styles en Taylor Swift is erop te horen. Die nieuwe bandjes worden gemaakt in een kleine Nederlandse fabriek, de laatste in zijn soort. De vraag naar de cassettebandjes is inmiddels zo groot geworden, dat de eigenaar van die fabriek moet uitbreiden om te kunnen voldoen aan de productiewensen.

Ook Jim Remers van het Nederlandse platenlabel Excelsior geeft in het artikel in Trouw aan dat ze blij zijn met de toenemende populariteit. ‘Het bandje is voor ons de afgelopen tijd snel onderdeel geworden van het complete aanbod van een artiest. Hoeveel mensen hebben er geen bandjes weggegooid, de afgelopen jaren? Maar nu neemt de populariteit weer toe. Dat is voor de artiesten zelf ook heel fijn.’

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie Dave Weatherall/Unsplash.com