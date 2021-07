Liefde voor vinyl: Joost vertelt waarom vinyl ook nu nog leuk is

Zoeken tussen de lp’s in een bak in de kringloop of oude pareltjes van vroeger terugvinden bij je ouders. Vinyl is helemaal terug van weggeweest. Joost Vosman (21) vertelt over zijn liefde voor vinyl.

Wat maakt vinyl zo bijzonder voor jou?

“Nu je overal gemakkelijk aan muziek kunt komen, mis ik een beetje het moeite doen voor muziek. Je klikt gewoon op ‘play’ in een app en kunt luisteren wat je wilt. Met vinyl is dat anders. Daarbij ga je echt bewust op zoek naar een plaat, je betaalt er geld voor en je luistert een album van begin tot eind zonder te skippen. Dat maakt de hele ervaring rondom muziek veel specialer. Daarnaast is het ook gewoon mooi om te hebben, vooral als de artwork van een albumcover gaaf is. Een soort kleine kunstwerken die je kunt verzamelen.”

Je hebt nu een aantal platen. Hoe ben je begonnen met verzamelen?

“Een paar jaar geleden begon ik me meer te verdiepen in muziek. Voor die tijd zette ik altijd een hitlijst aan en luisterde ik vooral commerciële muziek. Maar sinds mijn zeventiende luister ik veel meer en ook veel diversere muziek. Toen kwam ik erachter dat het leuk is om een heel album van een artiest te luisteren van begin tot eind, in plaats van steeds één nummer.

Uiteindelijk waren er een paar albums waarvan ik echt fan werd; Flower boy van Tyler, the creator en Blonde van Frank Ocean. Ik vond dat ik die ook gewoon fysiek in huis moest hebben. Mijn vader heeft ook een heel grote platencollectie, dus ik heb het ook een beetje van hem. Uiteindelijk werden het er steeds meer en meer. Zo is de verzameling begonnen.”

Wat heb je thuis liggen (of aan de muur hangen) aan platen?

“Het is vooral heel veel hiphop (Kendrick Lamar, Tyler, the creator, Kanye West, BROCKHAMPTON, Childish Gambino) maar ook wat RnB (Frank Ocean en Kali Uchis) en een beetje indie/singer-songwriter (Lana Del Rey, Rex Orange County). Al met al zijn het er pas twaalf, dus ik heb nog een lange weg te gaan voordat ik het echt een collectie mag noemen. Mijn favoriete plaat is Blonde van Frank Ocean.”

Kies je vaker voor nieuw of voor vintage?

“Tot nu toe nog vooral nieuw omdat ik ook voornamelijk nieuwe muziek luister. Al ben ik de laatste tijd veel meer oude muziek gaan draaien. Zo wil ik bijvoorbeeld nog heel graag een oudere plaat van Stevie Wonder en Aretha Franklin.”

Je kunt tegenwoordig op heel veel plekken vinyl vinden. Waar koop je jouw platen?

“De meeste platen koop ik bij Velvet; een platenzaak in Amersfoort. Vooral in deze tijden moet je de lokale platenzaken een beetje steunen in plaats van de grote internetwinkels. En het is daarnaast heel leuk om een platenwinkel binnen te stappen en een beetje te zoeken naar nieuwe dingen. Praten over muziek is altijd fijn en een platenzaak is daar de beste locatie voor.”

Hieronder zie je een deel van de platen van Joost.

Interview Rachel Vieth Fotografie Clem Onojeghuo/Unsplash.com