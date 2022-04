Nieuwe boeken in april 2022

Omdat we altijd blij worden van nieuw leesvoer. Deze nieuwe boeken verschijnen in april 2022.

Het derde land – Karina Sainz Borgo

Angustias Romero vlucht samen met haar man voor een mysterieuze ziekte die door het land waart en het geheugen van de bevolking aantast. Te voet en met hun vroeggeboren tweeling op haar rug reizen ze de grens over. Als hun baby’s overlijden, nemen ze hen in een schoenendoos mee naar Het Derde Land, een illegale begraafplaats die wordt gerund door de mysterieuze Visitación Salazar.

Angustias’ man wordt gek van verdriet en vlucht weg van de begraafplaats en van haar. Overvallen door pijn en eenzaamheid besluit ze Visitación te helpen bij haar missie om de doden een eervolle rustplaats te bieden.

Toen winter zomer werd – Emily Henry

January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert. Gus is een serieus en literair type dat gelooft dat ware liefde een sprookje is.

Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken. Ze zijn allebei blut. Ze hebben een gigantisch writer’s block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de zomer voorbij is. Op een avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek te schrijven, met het risico dat als ze in elkaars huid kruipen hun leven voorgoed verandert.

Perzik bloesem lente – Melissa Fu

Perzik bloesem lente van Melissa Fu is een roman over de moderne geschiedenis van China, verteld aan de hand van het verhaal van één familie. Het gaat over de kracht van het verleden, de hoop op een betere toekomst en de zoektocht naar een thuis.

Zee nu – Eva Meijer

Als de zee steeds meer terrein wint aan de Nederlandse kust en het land in actie komt, volgen we activiste Arie, scholier Wilg en oceanograaf Paula van der Steen op hun tocht over de nieuwe zee, en ontdekken we hoe het water hun kijk op de wereld fundamenteel verandert.

Zee nu is als de zee – grillig, woest en onvoorspelbaar, dreigend en uiteindelijk troostend. Het is een roman over het grootste gevaar van dit moment, over Nederland, over de natuur die ons bedreigt en koestert en over de mens, die gedwongen wordt zichzelf opnieuw uit te vinden.

Samenstelling Bente van de Wouw