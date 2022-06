Nieuwe boeken in juni 2022

Omdat we altijd blij worden van nieuw leesvoer. Deze nieuwe boeken verschijnen in juni 2022.

Nieuwe boeken in juni

Toen wij vogels waren – Ayanna Lloyd Banwo

Darwin is nog maar net aangekomen in Port Angeles, als hij een baantje vindt als grafdelver. Hij heeft zijn moeder en het rastafarigeloof achter zich gelaten om zijn fortuin te zoeken in de grote stad. Hier moet ook ergens zijn vader wonen, en hij heeft goede hoop dat hij hem in de drukke straten tegen het lijf zal lopen.

In een oud huis op een heuvel, waar het oerwoud en de stad elkaar ontmoeten, ligt de moeder van Yejide op sterven. Haar nalatenschap is bijzonder: ze heeft het vermogen om te communiceren met de doden. Darwin en Yejide hebben elkaar nodig. Hun lotsbestemming is onlosmakelijk verbonden en ze zullen elkaar vinden op Fidelis, de uitgestrekte oude begraafplaats van Port Angeles, waar geheimen en problemen voor het oprapen liggen.

Gezelschap – Ali Smith

Het nieuwe boek van Ali Smith is een ode aan ‘gezelschap’ in al zijn tijdloze en hedendaagse, legendarische en ongrijpbare, boeiende en steeds veranderende vormen.

De grote zomer – Ewald Arenz

Frieder is zestien en moet de hele zomer studeren om niet te blijven zitten. Daarom moet hij bij zijn norse opa logeren terwijl de rest van zijn familie op vakantie gaat. Maar deze zomer gaat niets zoals verwacht. Het is de zomer waarin hij Beate ontmoet bij het zwembad, het meisje in het groene badpak dat zijn hart op hol brengt.

De zomer waarin hij voor het eerst begrijpt hoe zijn familie in elkaar zit en voor het eerst geconfronteerd wordt met de betekenis van vriendschap, liefde en verlies. Na deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn.

Bergen aan zee – Pauline Slot

Edie Berlage is getrouwd met de bekendste bergbeklimmer van Nederland. Aanvankelijk volgt ze hem de bergen in, aangestoken door zijn intense levenslust. Na de komst van hun dochter blijft ze thuis, terwijl Berend Berlage steeds nieuwe ervaringen en gevaren zoekt en daar succesvolle boeken over schrijft.

Ook als dat tot controverses en een familietragedie leidt, blijft Berend klimmen. Maar waar ligt de grens van wat liefde vraagt? En wat doe je als deze wordt overschreden?

Winter in Sokcho – Elisa Shua Dusapin

Het is winter in Sokcho. Een jonge Frans-Koreaanse hotelreceptioniste is aan het werk als op een avond een onverwachte gast arriveert: een Franse cartoonist die vastbesloten is hier inspiratie te vinden. Hij lijkt niet geïnteresseerd in het Sokcho dat zij zo goed kent: de neonverlichting, het oorlogsverleden en de vismarkt.

In zijn poging het authentieke Korea te ontdekken, vergezelt de vrouw hem op een dagtocht naar besneeuwde bergtoppen, ruige watervallen en over de grens naar Noord-Korea. Via zijn blik én zijn tekeningen ontdekt ze een nieuwe kant van haar omgeving en van zichzelf.

Tussen twee werelden – Suleika Jaouad

De zomer waarin Suleika Jaouad afstudeerde kreeg ze de diagnose leukemie, overlevingskans: 35 procent. Ze was tweeëntwintig. Een groot deel van de vier jaar die volgden, bracht ze door in een ziekenhuisbed, vechtend voor haar leven. Ze schreef erover in haar eigen column in The New York Times: Life, interrupted.

Toen ze eindelijk ontslagen werd was ze volgens de dokters ‘genezen’. Maar eigenlijk was dat proces pas net begonnen. Ze had vijftienhonderd dagen lang wanhopig geprobeerd te overleven, en nu dat haar gelukt was, realiseerde ze zich dat ze geen idee had hoe je opnieuw de wereld in gaat na zo’n ervaring.

Een simpel leven – Roderick Nieuwenhuis

Waar komt ons eeuwenoude verlangen naar eenvoud vandaan? Brengt eenvoud werkelijk een zuiverder en beter leven tot stand? Wat is eenvoud precies en heeft het, als we kijken naar de vele manieren waarop de term door de mens is geïnterpreteerd, ons eigenlijk wel iets te bieden? In Een simpel leven gaat journalist en historicus Roderick Nieuwenhuis op zoek naar wat eenvoud ons kan brengen.

Geluksmomenten – Clare Chambers

Engeland, 1957. Jean Swinney is 39 en woont nog thuis bij haar ziekelijke moeder. Ze werkt voor de plaatselijke krant. Als Jean – als de enige vrouw op de redactie – de opdracht krijgt om de bewering van ene Gretchen Tilbury te onderzoeken, dat haar dochter Margaret het gevolg is van een onbevlekte ontvangenis, leidt dat tot een verrassende wending van haar leven.

De grote cirkel – Maggie Shipstead

Nadat de tweeling Marian en Jamie Graves in 1914 als baby’s zijn gered in een schipbreuk, worden ze opgevoed door hun excentrieke oom in Montana. Tijdens een ontmoeting met enkele piloten die over de stad vliegen in versleten dubbeldekkers, begint Marians levenslange fascinatie voor vliegen. Op haar veertiende stopt ze met school en vindt ze een onwaarschijnlijke en gevaarlijke beschermheer, een rijke dranksmokkelaar.

Samenstelling Bente van de Wouw