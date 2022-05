Nieuwe boeken in mei 2022

Omdat we altijd blij worden van nieuw leesvoer. Deze nieuwe Nederlandse en Engelse boeken verschijnen in mei 2022.

Tussen de Himalaya en de hemel – Maggie Doyne

Het verhaal van Maggie Doyne begint in een buitenwijk van New Jersey, in een middenklassengezin dat haar van harte steunt in haar besluit om op haar negentiende een tussenjaar te nemen en de wereld rond te reizen. Tijdens haar reis ontmoet ze in Nepal een jong meisje dat aan de rand van de rivier stenen staat te hakken. Daar neemt Maggie een besluit dat haar leven, en dat van honderden anderen, voorgoed zal veranderen.

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij de bieb of bestel het online.

Ooit bouwden wij luchtkastelen – Evangeline Agape

In dit boek neemt Evangeline Agape je mee van keiharde droomwerelden naar zachte werkelijkheden. Langs afscheid en gemis, angst en verlangen, teleurstelling en zelfmedelijden. Langs leren wat geluk is en wat het niet is. Langs jezelf verliezen in een ander en opnieuw vinden in jezelf. Langs God en toekomst en heel veel bochten en hoeken en omwegen en langs een gebroken hart dat de tijd krijgt.

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij de bieb of bestel het online.

Ga gewoon wat leuks doen – Aafke Romeijn

Aafke Romeijn kampt al sinds haar tiende met zware depressies en in ‘Ga gewoon wat leuks doen’ vertelt ze hier uitvoerig over. In combinatie met haar eigen verhalen bespreekt ze aan de hand van de DSM-5 het klinische gedeelte van de stoornis.

Koop het bij je lokale boekhandel, leen het bij de bieb of bestel het online.

Het hart van de heks – Genevieve Gornichec

Wanneer een verbannen heks verliefd wordt op de legendarische god van chaos en leugens Loki riskeert ze de toorn van de goden. Angrboda’s verhaal begint waar de meeste heksenverhalen eindigen: met een verbranding.

Koop het bij je lokale boekhandel, leen het bij de bieb of bestel het online.

Ik = cartograaf – Jeroen Theunissen

Toen hij een jaar of twintig was, vond Jeroen Theunissen in een reiswinkeltje een kaart van Europa waarop dikke purperen lijnen langeafstandswandelingen markeerden. Wanneer de schrijver jaren later last krijgt van melancholie, angstaanvallen en depressies, en zich gevangen voelt in een ongelukkig huwelijk, laat hij alles en iedereen achter, ook en vooral zijn twee kinderen, en begint aan een zes maanden durende wandeltocht van Zuidwest-Ierland tot aan de Bosporus.

Koop het bij je lokale boekhandel, leen het bij de bieb of bestel het online.

Zeg maar Agaath – Margot Ros & Jeroen Kleijne

Na het overlijden van haar man besluit Agaath (78) haar villa in Amsterdam-Zuid te ontruimen, onder toeziend oog van kaketoe De Generaal. Tijd om bij de pakken neer te zitten heeft ze niet. Of, zoals ze zelf zegt: Memory Lane is een mooie straat, maar je moet er niet gaan wonen. Dankzij een advertentie in de supermarkt krijgt ze hulp van vakkenvuller Karim (18), die nog geen idee heeft wat hij wil met zijn leven. Samen slaan ze nieuwe wegen in.

Koop het bij je lokale boekhandel, leen het bij de bieb of bestel het online.

Engelse boeken die verschijnen in mei 2022

This Time Tomorrow van Emma Straub.

Magpie van Elizabeth Day.

Lessons in Chemistry van Bonnie Garmus.

Lees meer

Samenstelling Bente van de Wouw