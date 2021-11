Oma’s soep: voor minder eenzaamheid onder ouderen + een recept uit het boek

Er is helaas nog steeds heel veel eenzaamheid onder ouderen. Stichting Oma’s Soep probeert dit tegen te gaan door jongeren samen met ouderen te laten koken. Onlangs brachten ze een kookboek uit met vijftig recepten.

Oma’s soep is een organisatie die studenten en ouderen bij elkaar wil brengen, om zo eenzaamheid tegen te gaan. Wekelijks organiseren ze kookavonden in allerlei (studenten)steden, waar verschillende mensen met elkaar soep koken en maaltijden langs brengen bij andere ouderen. Sinds kort is er ook een Oma’s soep-boek. Daarin staan allerlei soeprecepten van oma’s (en een aantal opa’s) in combinatie met persoonlijke verhalen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Oma’s soep