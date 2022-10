Op je sokken en in stilte door Museum Voorlinden

Voor als je graag eens naar het museum gaat, maar dat het liefst in alle stilte (en zonder schoenen) doet. Museum Voorlinden organiseert speciaal voor de tentoonstelling van Giuseppe Penone het stilte op sokken-uurtje.

Hoe dat precies in zijn werk gaat? Voor een optimale zintuiglijke ervaring van de tentoonstelling organiseert Voorlinden elke zaterdag- en zondagochtend het stilte op sokken-uur. In dit tijdslot van tien tot elf uur mogen slechts vijftig mensen binnenkomen, hun schoenen uittrekken en in stilte de tentoonstelling bekijken. Extra leuk: als het uur voorbij is, mag je met de andere bezoekers ook de rest van het museum in.

Over de tentoonstelling

Zet je zintuigen op scherp bij de nieuwe overzichtstentoonstelling van Giuseppe Penone. De Italiaanse arte povera-kunstenaar heeft een grote liefde voor het buitenleven, en dat is terug te zien in zijn sculpturen, installaties, fotografie en kunstwerken. Altijd is er die verbinding tussen mens en natuur. Zo komen veel van zijn materialen uit de natuur: bomen, marmer en zelfs aardappelen.

Wat hij graag wil laten zien met zijn kunst? Een geleefd leven en onzichtbare groeiprocessen. Penone op de website van Voorlinden: ‘Ik voel het bos ademen, en hoor de trage, gestage groei van het hout. Ik stem mijn ademhaling af op die van de groene wereld om mij heen, ik voel de beweging van de boom onder mijn hand die ik op de stam heb gelegd.’

Een kaartje kopen voor het stilte op sokken-uurtje doe je op de website van Museum Voorlinden. De tentoonstelling is te bekijken tot en met 29 januari 2023.

Tekst Bente van de Wouw