Podcasttip: Bende van het boek-podcast

De Vlaamse Sara en Trees maken samen de Bende van het boek-podcast en delen op die manier hun liefde voor lezen. Niet alleen met elkaar, maar ook met hun luisteraars. Stel je een gezellig gesprek voor, met kopjes thee en taart erbij, en natuurlijk: heel veel goede boekentips.

Laagdrempelig

Het lijkt erop dat Trees en Sara heel goed de kunst van het verleiden tot lezen begrijpen. Met fijne plaatjes van boeken – vaak met lekkere warme drankjes en taart erbij – weten ze via hun Instagram-pagina boeken visueel heel aantrekkelijk te maken. En na het luisteren van de podcast weet je zeker: lezen en praten over boeken is gewoon hartstikke gezellig. De twee vriendinnen maken het laagdrempelig en dat maakt dat je meteen wilt beginnen in je volgende boek.

Inhoudelijk maar nooit elitair

Literaire podcasts willen soms nog weleens een beetje de neiging naar iets elitairs hebben, of ze zijn nét iets te serieus van toon, maar dat kun je van de Bende van het boek-podcast zeker niet zeggen. Dat neemt niet weg dat de twee podcasters absoluut heel waardevolle en inhoudelijke gesprekken met elkaar voeren. Ook worden er kritische noten geuit. En toch blijft het luchtig, grappig en gemoedelijk. De afleveringen duren gemiddeld drie kwartier en als je het ons vraagt, is dat de perfecte duur voor tijdens een wandeling. Lekker door het park slenteren terwijl Trees en Sara je to read list aanvullen.

Luister de Bende van het boek-podcast via deze website of via je favoriete podcast app. Om op de hoogte te blijven van wat de Bende zoal leest, kun je ze volgen op Instagram of je abonneren op de nieuwsbrief.

Ben je op zoek naar een andere podcast over boeken? In deze eerder verschenen blogpost hebben we een aantal literaire podcasts voor je op een rijtje gezet.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Trees Accou