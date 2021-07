Podcasttip: Groene oren, met weetjes over en ván dieren en planten

Groene oren is een podcast over de natuur, maar dan net even anders. Naast de boswachter of ecoloog komen namelijk ook de dieren zélf aan het woord.

In deze podcast, gemaakt door Staatsbosbeheer, hoor je weetjes over planten, bomen en dieren in combinatie met humor en een fictief interview met het dier zelf. Luister je de aflevering over de rivierkreeft? Dan komt eerst Gijs de rivierkreeft aan het woord. Ben je benieuwd naar meer informatie over de eik? Dan vertelt Paulien haar verhaal.

Tot slot wordt er gesproken met een boswachter of ecoloog die het verhaal afmaakt. Inmiddels staan er zeven afleveringen online van allemaal ongeveer twintig minuten lang.

Je kunt de podcast Groene oren hier beluisteren.

We verzamelden nog meer podcasttips op onze podcast-pagina.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Kong Jun/Unsplash.com