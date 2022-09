“Sla de bladzijde om” – De vijf levenslessen van schrijver Paul Loomans

Welke lessen leerde jij van het leven? In deze rubriek vragen we het steeds iemand anders. Deze keer: Paul Loomans. Hij schreef onder meer het boek ‘Ik heb de tijd – Een handleiding in tijdsurfen’.

1. Spiritualiteit mag wel wat losser

“Veel vormen van spiritualiteit hebben iets zwaars en ernstigs over zich. Voor mij is dat slechts uiterlijke vorm: het is ook belangrijk de kant te kennen van vrolijkheid, van plezier en dansen – dat is net zo goed spiritualiteit. Er mag wel wat van die zwaarte af. Zelf ben ik zenboeddhist en ik heb het als een bevrijding ervaren dat je in ‘mijn’ stroming niet op een bepaalde manier hoeft te leven of controle over jezelf moet hebben.”

2. Laat de doden in je leven

“Mijn eerste vrouw is op jonge leeftijd overleden en ik bleef alleen achter met een baby. Onmiddellijk daarna voelde ik dat haar liefde in mij aanwezig was. Maar op het moment dat ik had gedacht: doe even normaal, ze is wel dood hoor, was dat gevoel weg – dan had ik dat deel gerationaliseerd. Ik koos ervoor mijn vrouw in me te laten leven, dat maakte het voor mij minder droevig. Datzelfde deed ik bij mensen die daarna zijn overleden: de doden glimlachen stilletjes in mij.”

3. Met vertrouwen beïnvloed je je omgeving

“Ik geloof dat als je vertrouwen hebt, de kans groter is dat de dingen goed gaan: daarmee beïnvloed je je omgeving. Zo vroeg ik me ooit af: kon ik wel met een groep gaan mediteren en mijn dochter in een andere ruimte laten? Als ik haar alleen liet en ze begon te huilen, zou iedereen dat horen en de meditatie verstoord worden. Maar wanneer ik er zélf vertrouwen in had dat het goedkwam, ging het eigenlijk altijd goed.”

4. De ware bestaat niet

“Vooral jonge mensen hebben nogal eens de neiging te zoeken naar de ware, en denken dat je per se een 90/10-relatie (je verschilt dan tien procent met elkaar) of zelfs een 100/0-relatie moet hebben. Bij 90/10 klik je heel goed met elkaar, bij 70/30 zijn de verschillen wat groter. Mijn inzicht is dat beide goed zijn. In een 70/30-relatie is meer beweging en werk je er wat harder aan. Maar dat kun je ook als een verrijking zien.”

5. Blijf niet te lang hangen in wrok

“Wanneer ik een akkefietje met iemand heb gehad, sla ik de bladzijde graag zo snel mogelijk weer om. Ik vergeet letterlijk dat er iets is voorgevallen. Misschien is het wegduwen, ik weet het niet, maar ik vind het wel makkelijk. Anders blijft het maar aan je trekken en wordt het donker en zwaar. In mijn werk kom ik mensen tegen die al jaren gebrouilleerd zijn met hun familie om een voorval dat ze elkaar niet konden vergeven. Sla de bladzijde toch om, denk ik dan. Het leven is te kort om nadragend te zijn.”