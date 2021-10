Spelletjesavond: dit zijn jullie favoriete bordspellen

Samen rond de tafel als het buiten weer vroeg donker is. We vroegen jullie op Instagram en Facebook naar jullie favoriete bordspellen en dit zijn de antwoorden.

Wat kregen we veel reacties. Vooral Ticket to Ride, Wingspan, Azul en Patchwork zagen we keer op keer voorbijkomen. Hieronder hebben we alle genoemde spellen verzameld in willekeurige volgorde van populariteit.

Jullie favoriete bordspellen

Ticket to Ride

Wingspan

Dixit

Het Keezenspel (‘Een soort mens-erger-je-niet maar dan leuker.’)

Patchwork (‘Ontspannen bordspel voor twee.’)

Keer op keer

Azul (‘Alle versies zijn leuk.’)

‘Als je bijna drie volle kasten met spelletjes hebt, weet je dat je een spelletjesfanaat bent. We hebben van alles, maar wat vooral wordt gespeeld zijn: Ticket to Ride (maakt niet uit welke versie), TerraMystica, Cottage Garden, Patchwork, Gaia Project, Tiny Towns, Tsuro, Het Stenen Tijdperk, Agricola, Carcassonne junior en Zombie kidz.’)

Machiavelli

Catan

King’s Cribbage

De zoektocht naar Eldorado

Rummikub

Risk

De Betoverde Doolhof

Ganzenbord

Scrabble

Triviant

De Legende van Andor

Beverbende

Lords of Waterdeep

Exploding Kittens

Uno

Agricola

30 Seconds (’30 seconds en dan liefst met familie omdat je er dan achterkomt hoe weinig woorden je nodig hebt en daarom dan heel hard moet lachen, een old school scrabbeltje is ook niet te versmaden.’)

Mage Knight

Jack (‘Echt het tofste spel voor twee personen.’)

Bunny Kingdom

Kwakzalvers van Kakelenburg

Junglespeed (‘Actie en vooral reactie.’)

Monopoly (‘Ondanks de eeuwige ruzies naderhand.’)

Hoogspanning

Halli Galli

Everdell (‘Het artwork is echt prachtig en ik vind het hele thema dat je met je boswezens een dorpje moet opbouwen gedurende de vier seizoenen erg leuk en mooi gedaan.’)

Escape room spellen (‘Een beetje anders dan een standaard bordspel: Escape room spellen! Heerlijk puzzelen samen met mijn man. Heel goed alternatief voor de fysieke escape rooms waar wij ook gek op zijn. Het voelt gewoon goed om samen ergens (letterlijk en figuurlijk) uit te komen en je verrast elkaar tijdens het spel met geniale vondsten waardoor je naderhand toch echt meer respect en trots voor elkaar voelt.’)

