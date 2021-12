Terug naar het verleden: 5x een historische roman

Je even in een compleet andere wereld en tijd wanen… soms is het zo fijn te verdwijnen in een historische roman. Zes aanraders.

Pilaren van de aarde – Ken Follett

In het Engeland van de twaalfde eeuw trekt meesterbouwer Tom met zijn gezin van stad naar stad op zoek naar werk. Ten einde raad vraagt hij onderdak in de priorij van Kingsbridge. Overste Philip ziet een hemels teken in zijn komst: Tom zou weleens de man kunnen zijn die de magistrale kathedraal kan bouwen waar Philip altijd van heeft gedroomd. Maar zijn ambities zijn groot, en lang niet iedereen steunt zijn plannen.

Wolkenstad – Anthony Doerr

Van de schrijver van Als je het licht niet kunt zien is er nu een nieuw boek. In Wolkenstad zijn dromers en buitenstaanders verbonden door één eeuwenoud verhaal. Doerr laat door zijn verschillende tijdslijnen, die allemaal weer met elkaar verbonden zijn, zien hoe we altijd in verbinding met elkaar staan. Zijn boek is opgedragen aan alle bibliothecarissen van toen, nu en later.

Circe – Madeline Miller

In het huis van Helios, god van de zon en de machtigste onder de Titanen, wordt een dochter geboren. Circe is een vreemd kind, en zonder de goddelijke uitstraling van haar vader wordt ze uitgestoten door haar familie. Geïsoleerd wendt ze zich tot de gewone stervelingen voor gezelschap, waarbij ze een kracht ontdekt die verboden is voor de goden: hekserij.

Het Hollandse huis – Ann Patchett

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lukt het Cyril Conroy door een slimme investering een groot vastgoedimperium op te bouwen. Met zijn nieuw gevonden welvaart besluit hij het Hollandse huis te kopen, een prachtig landgoed aan de rand van Philadelphia. Hij koopt het als een verrassing voor zijn vrouw, maar het huis zal uiteindelijk alles waarvan en iedereen van wie hij houdt te gronde richten.

De heks van Limbricht – Susan Smit

Limbricht, nabij Sittard, eind zeventiende eeuw. Haar leven lang is Entgen Luijten gewend haar eigen weg te gaan, in familiekwesties, in zaken en in de liefde. Ze wordt daarin gesteund door een grote kennis van de natuur, die ze ook regelmatig aanwendt om haar dorpsgenoten te helpen. Maar dan wordt ze vanwege een paar ongelukkige voorvallen beschuldigd van hekserij.

Samenstelling Bente van de Wouw