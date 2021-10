Ticket To Ride Play Pink: speel een spelletje en steun een goed doel

Ticket to Ride is superpopulair en vandaag delen we een tip voor de liefhebbers van het spel: de Play Pink uitbreidingsset. Het is niet zomaar een leuke nieuwe kleur, je steunt er ook het goede doel Pink Ribbon mee.

Speel Ticket to Ride voortaan in het roze

Wie Ticket to Ride kent weet vast dat je normaal gesproken met rood, geel, groen, blauw of zwart speelt. Daar kunnen we nu een zesde kleur aan toevoegen: roze. In de Play Pink uitbreidingsset zitten 45 roze treintjes, drie treinstations en één scorepion. Dit zijn precies de attributen die je nodig hebt om het spel te kunnen spelen. Met deze set erbij kun je het spel met z’n zessen spelen. Hoe meer zielen…

Borstkanker awareness

Oktober is borstkanker awareness maand. Wellicht een geschikt een moment om Pink Ribbon te supporten; al kun je de de uitbreiding het hele jaar door kopen. De Play Pink set wordt uitgegeven door Asmodee en kost € 6,99. Daarvan gaat € 4 naar Pink Ribbon. Je koopt het roze setje onder andere bij de betere spelletjeswinkels of bij Intertoys. Misschien ken je een groot fan van het spel? Dan heb je bij deze je Sinterklaas- of kerstcadeautje geregeld.

Pak de snacks erbij

Ticket to Ride is een bordspel voor de hele familie: laagdrempelig genoeg om uit te leggen aan je kleine neefje, uitdagend genoeg om het zelf ook spannend te blijven vinden. Het idee is dat je een treinreis door Europa aflegt. Onderweg kun je elkaar flink in de weg zitten op het traject en moet je je soms in lastige bochten wringen om op je gewenste bestemming uit te komen. Een potje duurt ongeveer een uur, dus pak de lekkere drankjes en snacks er maar vast bij.

Tekst en fotografie Merel Wildschut