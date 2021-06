Tip: de reizende insectenexpositie (gratis) van Natuurmonumenten

Tuinen zitten vol met insecten. Er wordt alleen te weinig aandacht aan hen en hun leefgebied besteed, vindt Natuurmomenten. Daarom bedachten ze de reizende insectenexpositie.

Tegenwoordig zie je overal katten- en hondenfilmpjes, maar Natuurmonumenten vindt dat insecten nét zo schattig zijn, als je maar even inzoomt. Met de expositie wil Natuurmomenten de aandacht voor insecten terugbrengen. Ze zijn namelijk ontzettend belangrijk en onmisbaar in het ecosysteem.

De laatste jaren daalt het aantal insecten alleen erg in Nederland. Dat komt doordat bermen gemaaid worden en tuinen netjes worden onderhouden. Hoe krijg je die insecten dan weer in je tuin? Door net even langer te wachten met snoeien, het onkruid wat langer te laten staan en het gras te laten groeien.

Insectenexpositie

De expositie bestaat uit tien grote borden met verschillende insecten met daarbij teksten als ‘waarom is mijn slootkant gemaaid?’. Het vindt plaats in de buitenlucht en is gratis te bezoeken. Rotterdam trapt af op 4 en 5 juni, een week later zijn de borden in Tilburg te zien en als laatste in Groningen.

Meer lezen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Sabine Hardick (Gardeners)