Boeken op recept: wat te lezen bij somberte, angst en meer

Journalist Cathelijne Elzes pleit voor eerherstel van de zelfhulpboeken. Want er zijn een hoop boeken die haar een duwtje in de goede richting of een ‘we’re in this together’-gevoel gaven.

Soms kun je je angstig voelen, of sip, je wilt hulp of kunt wel wat troost gebruiken. Daarom geeft Cathelijne een aantal tips voor zelfhulpboeken. Voor elk gevoel zijn er namelijk boeken die inzicht, hulp of begrip kunnen bieden.

Tips voor zelfhulpboeken: wat te lezen bij…

Somberte

De leefstijlgids tegen somberheid, Bjarne Timonen (Lucht)

Gelukkig zijn (of in ieder geval een beetje minder sip), Lee Crutchley (Kosmos Uitgevers)

Angst

Een steekje los – Leven met angst, Iris ter Haar (Blossom Books)

Uit je angst in je kracht, Carien Karsten (Kosmos Uitgevers)

Ongeïnspireerdheid

Minder focus meer effect – Srini Pillay (Kosmos Uitgevers, alleen als e-book of tweedehands)

The artist’s way, Julia Cameron (Lev.)

Weinig liefde voor jezelf

Hartvol, Marlou Kleeve (Lev.)

Fierce self-compassion, Kristin Neff (Penguin Books)

Gevoel van zinloosheid

Van dit boek krijg je nog meer zin in het leven, Catelijne Elzes (Kosmos Uitgevers)

Een prachtig leven, Frank Martela (Ambo|Anthos)

Door een moeilijke tijd gaan

Het troostboek, Matt Haig (Lebowski)

Handboek voor mindere dagen, Eveline Helmink (Kosmos Uitgevers)

Samenstelling Cathelijne Elzes Fotografie Mathias North/Unsplash