Vakantie in La douce France: voor een langzaam-aan-vakantie in Frankrijk

Soms is het fijn om je vakantie niet helemaal te plannen en gewoonweg rustig aan te doen. Met het boek Vakantie in La douce France ontdek je Frankrijk op een langzame manier.

Het boek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken waarin er 52 vakanties door heel Frankrijk worden getipt. Maar dan wel onder het motto: ‘niks moet, alles mag’. Het is bedoeld om rustig de tijd te nemen voor het ontdekken van de streek. Handig wanneer je op zoek bent naar een slaapplaats, een plek om te pauzeren of een duik te nemen in het water.

Je vermijdt met Vakantie in La douce France de drukke toeristische plekken en je hoeft je niet aan een strak reisschema te houden. Je ontdekt de streek in je eigen tempo.

Nieuwsgierig geworden naar het boek? Je kunt Vakantie in La douce France (Lannoo) hier bestellen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Matthieu Da Cruz/Unsplash.com