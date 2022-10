Valery Mak over de culturele sector en inclusiviteit: ‘kunst is kleurenblind’

Valery Mak maakt culturele programma’s, geeft adviezen aan fondsen en ­verbindt mensen met elkaar.

Wat ben je aan het doen?

“Heb je even? Wat ik voornamelijk doe, is ­culturele programma’s maken. Al ben ik ook donatie-adviseur voor verschillende fondsen, zoals het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Kickstart Cultuurfonds van Joop van den Ende. Verder ontwikkel ik een concept voor een restaurant waar jonge mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken, en ben ik vicevoorzitter van de raad van toezicht van Kunstmuseum M. in Almere. En dan ­presenteer ik nog op Lowlands. Kortom: ik programmeer, presenteer, cureer en adviseer.”

Wat is je drive?

“Het vergroten van de diversiteit. Een hot topic natuurlijk, al is het voor mij een vanzelfsprekendheid. Ruimte maken voor meerdere perspectieven, daar gaat het om. Het doet me goed als ik merk dat er dankzij mijn advies opnieuw kritisch gekeken wordt naar beleid, of naar makers die mijn opdrachtgevers nog niet kenden.”

Zie je dat er dingen veranderen in de culturele sector?

“Ik zie wel wat beweging omdat inclusiviteit nu min of meer door de overheid ‘opgelegd’ wordt. De komende twee generaties gaan daar echt profijt van hebben, denk ik. Zelf vind ik de culturele sector best naar binnen gekeerd: mensen interpreteren diversiteit vaak als ‘iets multicultureels doen’. Soms word ik ook benaderd omdat ik een zwarte vrouw ben, al prik ik daar snel doorheen. Wil je als organisatie of sector inclusief zijn, dan moet je daar ook echt naar handelen. Als culturele organisatie hoor je een afspiegeling van de maatschappij na te streven. Zowel je interne organisatie als je externe aanbod moet dus pluriform zijn.”

Welke rol kan kunst hierin spelen?

“Kunst is kleurenblind en kan je kijk op de wereld veranderen, mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom geloof ik ook erg in de kracht van kunst. Je kunt er mensen mee inspireren, ze verhalen vertellen en informeren vanuit verschillende perspectieven.”

Heb je nog toekomstdromen?

“Mijn carrière is tot nu toe heel organisch verlopen. Ik wil mezelf niet te veel vastleggen, maar op mijn intuïtie afgaan. ­Uiteindelijk zou ik wel een productiehuis neer willen ­zetten – met creatieve makers en denkers die actuele, vernieuwende en toegankelijke kunst maken waarmee de huidige generatie zich goed kan identificeren. Dat zou heel tof zijn.”

Interview Rachel Vieth Fotografie Linda Stulic