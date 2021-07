Verbeter je leesconcentratie met deze acht tips

Hou je van lezen, maar lukt het je niet er de tijd voor te nemen of de rust er voor te vinden? Misschien heb je iets aan de volgende tips.

1. Kies het juiste boek bij je stemming.

Om met plezier te lezen moet je zorgen dat er iets te kiezen valt. Sommige dagen lenen zich voor poëzie, andere voor zelfhulp. Probeer niet een boek te lezen waar je weerstand tegen voelt op dat moment, dat werkt alleen maar averechts.

2. Neem je boek overal mee naartoe.

Stop je boek in je tas en neem het overal mee naartoe. Moet je ergens een paar minuten wachten of voel je de behoefte om je eindeloze Instagram-scroll te doorbreken? Pak je boek erbij en lees een bladzijde of twee.

3. Kies of creëer je favoriete plek om te lezen.

Maak het jezelf comfortabel en kies de plek waar je het liefste leest. Misschien is dat een luie stoel bij het raam of dat lekkere hoekje in je bed. Door steeds voor die plek te kiezen zal je merken dat het lezen steeds meer in je systeem gaat zitten. Je brein registreert ‘ah, we zitten weer hier en hier gaan we lezen.’

4. Kies het beste moment (van de dag) om te lezen.

De één leest met gemak drie hoofdstukken uit voor het slapengaan, de ander valt na drie regels steevast in slaap. Sommige mensen houden van lezen wanneer ze onderweg naar werk of school zijn en weer anderen lezen in bad met een glas wijn erbij. Het is heel persoonlijk welk moment het beste voor jou werkt, dus kijk goed naar je vaste patronen; wanneer heb ik behoefte aan rust? Wanneer verveel ik me of wanneer heb ik een pauze nodig?

5. Maak lezen tot een ontspannen ritueel.

Zorg dat lezen een prettige activiteit voor je is. Maak het jezelf comfortabel met iets lekkers te eten en drinken erbij, brand een kaars of wat wierook. Misschien ben jij iemand die graag leest met een beetje achtergrondgeluid; zet zachte muziek aan of zoek online op white noise-geluiden.

6. Leg je telefoon weg tijdens het lezen.

Misschien heb je van jezelf de discipline om niet op je telefoon te kijken tijdens het lezen, maar voor de meeste mensen zou het geen kwaad kunnen hun telefoon echt in een andere hoek van de kamer te leggen. De verleiding kan groot zijn om tijdens het lezen dingen te willen googelen of om een vriend te appen over het boek dat je aan het lezen bent. Houd tijdens het lezen een notitieboekje in de buurt, noteer je ingevingen en pak je telefoon er pas weer bij als je klaar bent met lezen.

7. Zet een leestimer.

Je leesconcentratie kun je trainen en voor het grootste effect doe je dat zo geregeld mogelijk. Maak een afspraak met jezelf, bijvoorbeeld: ‘ik ga elke dag een x-aantal minuten lezen.’ Zet een timer en houd je eraan. In het begin voelt dit waarschijnlijk als een moetje, maar je zult merken dat het je steeds makkelijker af zal gaan. Na een paar keer heb je waarschijnlijk de timer niet meer nodig.

8. Vergroot je zelfvertrouwen door een boek uit te lezen.

Tot slot; een boek uitlezen is een succeservaring. Zo’n ervaring vergroot je zelfvertrouwen en maakt dat je een volgend boek sneller oppakt. Twee van die succeservaringen en je hebt je leesflow gegarandeerd zo weer te pakken.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Unsplash.com/John-Mark Smith & Anthony Tran