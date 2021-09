Dichter Victor Schiferli deelt een gedicht over vaders uit zijn nieuwe bloemlezing

In Flow 7 laat dichter Victor Schiferli zijn spullen zien in het Museum van mezelf. Onlangs verscheen zijn dichtbundel Een vader als geen ander kind ooit had, met een verzameling gedichten over vaders.

Victor Schiferli kwam erachter dat er heel veel mooie en persoonlijke gedichten zijn geschreven over vaders. Ieder met een andere band. Het gemis van een vader, de vader op de achtergrond terwijl je weet dat hij er is, de bezorgde vader. Ze komen allemaal aan bod in de nieuwe bloemlezing Een vader als geen ander kind ooit had.

Victor deelt met ons zijn gedicht uit de bundel.

Een vader ziet zijn zoon

Een vader ziet zijn zoon, vraagt:

trek die monnikspij aan, dan valt

het licht op je gezicht.

Zijn blik voorzichtig, ingehouden,

beschut aan beide zijden door

oud geurende stof. Hij gaat zitten

in de montere ochtendzon,

tegen de aardedonkere muur,

in de kastanjekleurige pij.

De zoon kijkt niet terug,

richt zijn blik naar de vloer

alsof hij weet wat komen gaat.

Nog steeds ziet een vader zijn zoon,

bijgekleurd, aangestreken,

gefixeerd, de verf bestorven.

Geschreven bij Rembrandts portret van Titus met monnikskap (1660)

