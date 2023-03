Vintage lovers opgelet: dit is het grootste vintage evenement van Europa

Liefhebber van design, antiek en curiosa? Noteer dan het weekend van 15 en 16 april. Op de VerzamelJaarbeurs in Utrecht kun je uitgebreid komen schatzoeken.

Vier grote hallen met honderdduizenden vintage objecten: zakt de moed je in de schoenen of gaat je hart nu sneller kloppen? Je kunt het zo gek niet bedenken: van zeldzaam vinyl tot exotische postzegels, van vintage speelgoed tot designklassiekers, het is ronduit knap als je op de VerzamelJaarbeurs niets van je gading kunt vinden.

Ook het Vintage Plein is er deze keer weer, na het succes van de vorige novembereditie.

Met onder andere mode uit de jaren tachtig en negentig, space-age lampen en bijzondere meubels. Waarom nieuw kopen als er zoveel moois te vinden is?

Ticketprijzen

Earlybirds kopen hun ticket tot en met 31 maart met 2.50 euro korting.

Earlybird dagticket zaterdag 15 of zondag 16 april: €14.00

Normaal dagticket zaterdag 15 of zondag 16 april: €16.50

Earlybird weekend passe-partout (za/zo): €25.00

Normaal weekend passe-partout (za/zo): €27.50

Kinderen tot 12 jaar gratis entree.

Gepubliceerd op 29 maart 2023