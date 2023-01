Waarom luisteren we zo graag naar podcasts?

Oordopjes in en gaan. Veel mensen worden blij van podcasts, maar hoe komt dat eigenlijk?

Podcasts vormen in al hun bescheidenheid misschien wel de grootste revolutie in de mediawereld van de afgelopen 25 jaar. Voor de term werd ooit broadcast slim samengetrokken met iPod – wat bewijst dat een goed woord langer meegaat dan een technische innovatie.

Een podcast is een online uitzending over een willekeurig onderwerp dat een maker toevallig interesseert. Die kunnen komisch, ernstig, spiritueel, filosofisch, triviaal of nerdy zijn, tien minuten duren of drie uur, en er is altijd iets te vinden wat aanspreekt.

Een soort van selfcare

Daar komt bij dat je kunt luisteren op een moment dat het jou uitkomt en niet wanneer het toevallig wordt uitgezonden. Je zou podcasts ­luisteren zelfs een soort selfcare kunnen noemen. Volgens persoonlijkheidsonderzoeker Bertus Jeronimus van de Rijksuniversiteit Groningen ervaren introverte mensen veel druk van buitenaf om steeds maar weer leuk ‘mee te doen’.

Maar daar mag je best nee tegen zeggen, stelt hij. Podcasts luisteren is dan ideaal om de drukte en informatie-overload even buiten te sluiten en je aandacht op iets specifieks te richten.

Lekker vrijblijvend

De gemiddelde podcast voelt minder als een uitzending, maar meer als een gesprek dat je persoonlijk bijwoont. Een intiemere ervaring dus, maar het maakt ook dat de informatie beter blijft hangen. Wat tot het volgende voordeel leidt: het vrijblijvende karakter. Je hoeft niets. Een podcast is ideaal om bijvoorbeeld wat rond te neuzen op wetenschappelijk ­terrein zonder meteen drie jaar naar de Vrije Universiteit te hoeven. En haak je na twee afleveringen af? Niks aan de hand.

Als laatste opent een podcast onbekende werelden. Misschien leer je schrijvers, muzikanten of denkers kennen van wie je nog nooit had gehoord, of die een fanbase blijken te hebben waarbij je je thuisvoelt (vraag maar aan de fans van schrijvers en broers John en Hank Green, die samen Dear Hank & John maken). Een andere realiteit binnenstappen via je oordopjes, daar kan toch weinig tegenop.

Tekst Christine van der Hoff Fotografie Soundtrap/Unsplash.com