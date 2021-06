Wandeltip: een vollemaanwandeling in de natuur

Eén keer per maand kun je de volle maan bewonderen tijdens een vollemaanwandeling in de natuur.

Eén nacht per maand staat de aarde precies tussen de zon en de maan. De door zonlicht weerkaatste zijde is dan helemaal te zien: het is volle maan. De volle maan heeft invloed op de natuur. Zo zijn de getijden van de zee op dat moment het sterkst. Maar het spreekt ook tot de verbeelding. Al eeuwenlang doen volksverhalen de ronde over bij maanlicht huilende wolven en ronddolende witte wieven…

In verschillende natuurgebieden (van de Schoorlse Duinen tot Friese Wouden) nemen boswachters en gidsen je elke maand mee op pad om dit mystieke natuurverschijnsel te bewonderen. Je krijgt onderweg uitleg over de natuur en de sterrenhemel terwijl je samen dwaalt over oneffen bospaden en duinen.

Fotografie Ganapathy Kumar/Unsplash.com