Wat schrijven kan doen: 3 tips om meer te schrijven

Schrijven helpt je bij het ordenen van je gedachten en het kan je leren om anders naar je leven te kijken. We zetten drie voordelen voor je op een rij.

Aan één stuk door Schrijver Julia Cameron noemt de morning pages in The artist’s way de belangrijkste manier om blokkades te doorbreken: je schrijft drie pagina’s vol – maakt niet uit waarover – zonder te stoppen en jezelf te verbeteren. Ook als je geen idee hebt wat je moet schrijven, ga je door. Desnoods schrijf je: ‘ik weet niet wat ik moet schrijven’. Klinkt misschien gek, maar werkt wel. Juliacameronlive.com/basic-tools/morning-pages

Net als Dolly In de documentaire Dolly Parton – Here I am (te zien op Netflix) vertelt de zangeres dat ze naast artiest vooral schrijver en songwriter is: ze noemt schrijven haar therapie. Schrijven kan je nieuwsgierigheid aanmoedigen en doordat je op een ding geconcentreerd bent, stap je even uit de waan van de dag. Ook fijn: je bepaalt zelf wat je schrijft. Je kunt in een dagboek bijhouden wat je meemaakt, maar ook schrijven over zorgen, dromen, gedachten en gevoelens: dat kan helpen bij het doorgronden van je emoties en het herkennen van bepaalde patronen bij jezelf.

Dankbaarheid Oprah Winfrey schrijft elke dag vijf dingen op waar ze dankbaar voor is – van verse bloemen tot een spontane ontmoeting op straat. Ze heeft meer oog voor het goede in haar leven sinds ze dit doet. Voor Ernst-Jan Pfauth, mede- oprichter van De Correspondent, werkt dit ook goed. Hij maakte het Dankboek, om meer inzicht te krijgen in wat hem gelukkig maakt en waar hij voldoening uit haalt. “Dit ritueel herinnert me elke dag aan alles wat ik heb.” Dankboek – Dagboek voor een tevredener leven, Ernst-Jan Pfauth (De Correspondent)