Boekentip over antiracisme: Wit huiswerk

‘Pas als we onszelf als onderdeel van het probleem zien, kunnen we onderdeel worden van de oplossing’, schrijft samensteller Anne van der Ven in het voorwoord van het boek Wit huiswerk.

Wit huiswerk is een onvolledig naslagwerk met verdiepende essays, lees-, kijk- en luistertips die bijdragen in de strijd tegen racisme. Met artikelen van onder andere journalist Clarice Gargard en actrice Romana Vrede.

Meer lezen?

Fotografie Guillaume Issaly/Unsplash.com