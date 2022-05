Zo maak je zelf ijsthee: 3 recepten

Een lekker koud glas huisgemaakte ijsthee; het is het favoriete zomerdrankje van online editor Merel. Wist je dat het heel makkelijk is om het zelf te maken? Het is bovendien veel goedkoper dan een kant-en-klare variant uit de supermarkt.

Mijn hart maakt echt een sprongetje als ik huisgemaakte ijsthee tegenkom op een menukaart. Ik vind het lekkerder dan frisdrank met prik en het is een goed alternatief voor een alcoholhoudend drankje. De allerlekkerste die ik ooit heb gedronken was bij een Vietnamees restaurant in Berlijn. Het was een groene thee met citroengras en gember erin en ik denk één of ander geheim ingrediënt, want die smaak heb ik nooit na kunnen maken.

Gelukkig is het helemaal niet ingewikkeld om zelf ijsthee te maken. Je kunt helemaal zelf bepalen hoe zoet je de thee wilt maken en welke smaken je wilt toevoegen. Ik selecteerde drie recepten om deze zomer te proberen.

IJsthee met hibiscus en perzik (Nurtured Homes)

Voor de liefhebbers van zoete en bloemige smaken: probeer deze knalrode drank met hibiscusblaadjes eens. Voor dit recept heb je slechts vier ingrediënten nodig.

Kruidige Thaise ijsthee (Aimee Mars)

Het is weer eens iets anders dan een fruitthee; deze ijsthee zit boordevol specerijen zoals kardemom en steranijs. Zeker geen alledaags drankje, maar daarom juist zo leuk om eens uit te proberen op een warme dag.

Groene ijsthee met passievrucht (Foodaciously)

Passievrucht, groene thee en munt; het kan niet anders of dit is de meest verfrissende ijsthee die we dit jaar gaan drinken. Serveer het drankje in een mooi glas en het is alsof je een cocktail drinkt.

Tekst Merel Wildschut Fotografie The Matter of Food/Unsplash.com