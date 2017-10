10x makkelijke plant

Kamerplanten: we houden ervan, maar we zijn niet altijd even goed (en trouw) in het verzorgen. Deze planten hebben weinig aandacht nodig en het is geen ramp als je ze even vergeet water te geven.

Cactus – een klassieker voor mensen zonder groene vingers.

Sanseveria – geeft veel zuurstof af, fijn in de slaapkamer.

Aloë vera – werkt ook om je huid mee in te smeren.

Zamioculcas – in de winter kan-ie zelfs zonder water.

Crassula – houdt van licht, hoeft pas water als de grond droog is.

Aglaonema – eentje die je af en toe moet verplaatsen.

Olifantenpoot – nog een zonliefhebber, maar toch makkelijk.

Yucca – grote plant voor een lichte plek.

Orchidee – om de week water is genoeg.

Bromelia – bewater de kelk, je ziet vanzelf wanneer-ie weer dorstig is.

*Nog meer tips voor planten en ander groen staan in het boek Groentje van Margo Togni.

*In onze special Flow Wonen zit een kamerplantenboekje met verzorgingtips.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Shutterstock