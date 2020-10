5 manieren om een ander te helpen in de coronacrisis

De maatregelen zijn weer wat aangescherpt en we zullen nog meer tijd thuis doorbrengen. Gelukkig zijn er een heleboel manieren om met elkaar in contact te blijven en elkaar te helpen. Wij zetten er vijf op een rijtje.

Stuur een kaartje

Het versturen van een kaartje is een lief gebaar en een fijne reminder dat diegene aan je denkt. Je kunt ze naar vrienden en familie toesturen, maar het is ook leuk om een kaart door de brievenbus bij onbekende mensen in de buurt te doen.

Wil je in contact komen met mensen over de hele wereld? Dan is Postcrossing een goede manier. Je schrijft je in op de website en krijgt een adres van een andere postcrosser toegestuurd. Vervolgens schrijf je een kaartje aan diegene en jij ontvangt dan ook weer een kaartje terug van iemand die jouw adres heeft gekregen.

Je kunt je hier inschrijven voor Postcrossing.

Boodschappen doen voor elkaar

De 81-jarige buurvrouw of het gezin met coronaklachten verderop in de straat. Hoe fijn is het dat er initiatieven zijn om deze mensen te helpen. De organisatie Coronahelpers is een van die initiatieven. Op hun website kun je aan de hand van je adres zien, welke mensen er in de buurt hulp nodig hebben. Dat kan variëren van boodschappen doen voor een ander tot even de hond voor iemand uitlaten.

Meer informatie over Coronahelpers vind je hier.

Ruilen

Je zit thuis en hebt alle boeken uitgelezen, je bent Netflix beu en hebt alle puzzels al gelegd. Een leuke manier om aan nieuwe spullen te komen, is om ze te ruilen met buurtgenoten. Het is wel belangrijk om hier voldoende afstand van elkaar te houden. Zet de spullen bijvoorbeeld voor de deur en maak een praatje op afstand.

Heb je zin in een nieuwe puzzel? Wij hebben fijne legpuzzels te koop in onze shop.

Maaltijd voor een ander

Het Rode Kruis is de actie ‘Maaltijd voor een ander’ gestart. Hiermee hopen ze voedselhulp aan duizenden mensen in Nederland te bieden. Het gaat om mensen die door de coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben om eten te kopen. Met een paar euro kun je iemand een warme maaltijd schenken.

Hier vind je meer informatie over de actie.

Shop lokaal

Veel horecazaken hebben hun deuren weer moeten sluiten. Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om hen te steunen. Je kunt er eten afhalen of bijvoorbeeld een strippenkaart of tegoedbon kopen. Op die manier heeft de ondernemer alvast een inkomen en kun jij de bon gebruiken wanneer je wilt.

Ook even langs de boekhandel fietsen in plaats van boeken via een groot online bedrijf te kopen, kan een fijne manier zijn om een lokale winkel te steunen. Je kunt ook kijken of de winkel zelf boeken bezorgt als je liever niet de deur uitgaat.

Fijne blogjes over leven in een onzekere tijd

Tekst & Fotografie Sara Assarrar