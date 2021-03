Bente zonder groene vingers begint een makkelijke moestuin (2)

Ik, Bente, heb geen groene vingers. Maar volgens Makkelijke Moestuin maakt dat niet uit, zelfs de grootste nietskunner moet het lukken een moestuin aan te leggen met hun duurzame starterspakket. Ik probeer het uit en jullie mogen meegenieten.

“Zie je hem?”, mijn vader wijst naar een boom vlak boven onze hoofden. Het is acht uur op een zaterdagochtend en samen met mijn vader sta ik in de achtertuin. Ik tuur naar de lucht, die is wolkeloos. Ik hoor het beestje wel, maar met mijn blik lijk ik het maar niet te kunnen vangen. Dan klinkt het geluid van fladderende vleugels en kijk ik precies op het juiste moment om te zien hoe het Roodborstje naar een andere boom vliegt.

Wat dit met moestuinieren te maken heeft? Alles. Want stond ik die ochtend niet met de planken van mijn moestuin-to-be in mijn handen, dan had ik niet naar de lucht getuurd. Had ik de vogel niet gezien. Had ik de rust niet gehad om het beestje te blijven volgen van tak naar tak, boom naar boom. En laat die zo gemiste connectie met de natuur nou net de reden zijn dat ik ben begonnen met zo’n moestuin, groene vingers of niet.

De planken in mijn handen horen bij het starterspakket dat ik ontving van Makkelijke Moestuin. Met de hulp van mijn vader en een boor worden die planken een mooie bak van 120×60 cm, en al snel vliegen alle vogels op als de boor aangaat en de planken in elkaar worden geschroefd. Na nog geen uur staat de bak klaar en vullen we hem met de speciale potgrond die we erbij kregen. Genoeg voor meerdere seizoenen.

Al snel is de moestuin klaar voor gebruik en ben ik te ongeduldig om nog langer te wachten. Ik wil met mijn vingers de aarde in, mijn handen vies maken. Klein leven scheppen. En dus pak ik mijn meegeleverde schepje en zakjes met zaden, open ik de bijpassende app op mijn telefoon en ga ik aan de slag terwijl mijn vader nog eens naar boven tuurt.

De grond in

Zaaien, ontdek ik, is niet moeilijk. De app vertelt me exact welke zaden ik het best in de grond kan stoppen (dat heeft alles met de tijd van het jaar te maken) en legt me ook nog eens uit welke groenten ik in de voorste en welke ik beter in de achterste vakken kan stoppen. In totaal heb ik 8 vakjes in mijn moestuin, en iedere soort groente krijgt zijn eigen plek.

Ik zaai bindsla in het eerste vak, radijs in het tweede vak, veldsla in het derde vak en winterpostelein in het vierde. De achterste vier vakken houd ik nog leeg, daar wil ik graag wortelen in hebben (perfect voor dit seizoen) en die zaadjes heb ik nog niet. Iedere zaailing heeft zijn eigen instructies. Van de een kun je maar 9 plantjes in een vak kwijt, van de ander weer zestien. Ik hoef er niet over na te denken, de app vertelt met precies wat ik moet doen.

Angst om te falen

En dus woel ik met de zon op mijn gezicht aarde om, geef ik het water, prik ik gaatjes in de grond en stop ik er zaadjes in (3 per gaatje). Ik maak ze mooi dicht, heel voorzichtig, en giet er dan nog wat water overheen. Per vakje voer ik dezelfde handelingen uit, en al snel kom ik in een roes. Hoor ik de vogeltjes niet meer, voel ik alleen de natte aarde op mijn vingers, de zaadjes in de palm van mijn hand.

Ik weet niet of ik er goed in ben, in tuinieren, maar tijdens het zaaien voel ik ook de angst niet meer om te falen. Oogst of niet, alleen al bezig zijn met moestuinieren is een cadeau op zich.

Als ik klaar ben roep ik mijn vader bij me. Samen kijken we naar de bak, gevuld met aarde en zaailingen. Over een paar dagen al zou ik het eerste teken van leven kunnen gaan zien. Het eerste sprietje, eerste blaadje. Boven ons kwetteren de vogels, en ik bedenk me dat ik de namen van de beestjes maar eens moet gaan leren. Mijn vader strijkt met zijn handen over de natte potgrond in de vakjes. “Eigenlijk best wel leuk, zo’n moestuin,” zegt hij. “Ja,” antwoord ik. “Best wel.”