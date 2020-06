blacklivesmatter: dit kun je doen (en dit doen wij)

Wat zien we veel gebeuren in de wereld. Met de #blacklivesmatter-beweging worden opnieuw onze ogen geopend voor racisme, politiegeweld en maatschappelijke onrechtvaardigheid op allerlei plekken in de wereld. Want er moet iets veranderen.

We schrikken van dingen die we in het nieuws voorbij zien komen of van wat we lezen in de krant of online. We zien uiteraard de beelden van protesten. Op Instagram komen er mooie en belangrijke initiatieven langs.

De opnieuw opgelaaide beweging is ook voor ons aanleiding om weer eens kritisch naar onszelf te kijken. Wat doen we nu, en wat kunnen we nog meer bijdragen, als redactie van een internationaal platform? We proberen te reflecteren, te luisteren, te leren, onszelf te informeren. Opnieuw te kijken naar diversiteit in ons blad en online. En ook al zijn we ermee bezig, dat kan soms nog wel wat beter, zien we.

Iemand van jullie schreef op Instagram bijvoorbeeld dat ze graag meer te weten komt over journalisten, fotografen en illustratoren, met wie we bij Flow werken: ‘Een mooie manier om deze beweging te steunen is om meer werk te delen van zwarte creatieven waar jullie mee hebben gewerkt. Ik zie ze graag terug in jullie posts!”

Dat gaan we doen de komende tijd. En onze inzichten, tips en ook mooie en nuttige dingen die we zien langskomen, delen met jullie. We ontdekten ook: een manier om te beginnen is om te onderzoeken wat je kunt doen met de middelen of talenten die je zelf bezit. Illustrator Shirien Damra schrijft zo mooi op haar Instagram-pagina: “Art is one of many powerful tools that can bring people together to raise awareness, take action, and ultimately change our society for the better.”

Hierbij alvast een aantal van onze tips en bronnen waar we zelf informatie uit (gaan) putten.

Boeken

How to be an antiracist – Ibram X Kendi

Witte onschuld/White innocence – Gloria Wekker

Alledaags racisme – Philomena Essed

Nog meer boekentips over anti-racisme vind je in dit overzicht dat we maakten.

Websites

Withuiswerk.nl is een Nederlandstalige site voor witte mensen die zich in hun strijd tegen racisme willen verdiepen. Je vindt er enorm veel tips voor onder meer boeken en documentaires.

De website van Black Lives Matter: Blacklivesmatter.com

Deze tip kregen we van jullie via Instagram: Op Blacklivesmatters.carrd.co vind je heel veel petities om te tekenen, verwijzingen naar boeken en andere informatiebronnen, sites met initiatieven om geld te doneren en andere links.

Doneren

Er zijn allerlei stichtingen en organisaties die financiële steun kunnen gebruiken in hun strijd tegen racisme. Bijvoorbeeld Stichting Nederland Wordt Beter of The Black Archives.nl.

Campagnes van de officiële Black Lives Matter website vind je hier.

Bodil Jane verkoopt prints van haar illustraties, waarbij de opbrengsten naar The Bail Project gaan en de borgtocht kan worden betaald van mensen die zijn gearresteerd tijdens protesten.

Petities

Meehelpen met de verandering kan onder meer door petities te tekenen. Hier vind je een overzicht.

Meer lezen?

In december 2019 schreven we een blog over ‘woke‘, het nieuwe wakker zijn. Inmiddels is het (deels) een beetje verouderd, maar er staan ook mooie en relevante zaken in.

Dit artikel van Creative Cultivate vonden we zelf mooi en nuttig, over negen inspirerende/toonaangevende zwarte vrouwen om te volgen.

Deel jouw inzichten en tips

De komende week zullen we nog meer (Nederlandstalige) links en lijstjes delen op ons blog. Heb je zelf tips voor sites, boeken of Instagram-accounts met krachtige illustraties of andersoortige posts? Of heb je juist verzoeken of adviezen aan ons? We horen ze graag via bijvoorbeeld Instagram.

Illustratie @shirien.creates