De kracht van een boswandeling

De natuur kan ons op veel verschillende manieren beter maken. Bijvoorbeeld door te helpen stress en angsten te verminderen.

Hiervoor hoef je niet per se naar het dichtstbijzijnde bos te verkassen. Zelfs een wandeling van een kwartier door een rustig groen gebied, zoals een park of een bos, doet al wonderen voor lichaam en geest. Door je aandacht op je omgeving te richten tijdens het wandelen, kun je even pauze nemen van de dingen waar je je druk om maakt.

Let bijvoorbeeld op de kleur van de bloemen en de bladeren van de bomen, of zoek gericht naar de verschillende vogels. Heb je geen bos in de buurt, dan is een wandeling door het stadspark of langs water ook heel effectief.

Meer over de kracht van de natuur vind je in het boek Leef met moed, kracht en vastberadenheid.

Fotografie Irina Iriser/Unsplash.com

