Het Amsterdamse Bos: 5 wandelroutes

Wist je dat het Amsterdamse Bos drie keer zo groot is als Central Park in New York? En je kunt er heel fijn wandelen. Wij delen vijf routes.

Oude Polderwandeling – 7 km



Tijdens deze wandeling krijg je een idee van hoe het polderlandschap er vroeger uitzag. Je komt onder meer langs De Oeverlanden, waar je vogels kunt spotten. Om die reden wordt de route ook wel de Koenenwandeling genoemd. Delen van de wandeling zijn niet toegankelijk met een hond.

Hooglanderwandeling – 4, 6 of 9 km

De naam verraadt het eigenlijk al, tijdens deze wandeling kun je Schotse Hooglanders tegenkomen. Je kunt zelf kiezen hoe lang je de wandeling maakt en je start in het zuidelijke deel van het bos. Ook bij deze wandelingen zijn delen niet toegankelijk met een hond.

Lange Boswandeling – 15 km

Zin in een extra lange wandeling of wil je het hele Amsterdamse Bos in één keer zien, dan is dit de ideale route. Hoewel de wandeling niet is gemarkeerd, overlapt hij wel met veel korte wandelingen. Op de interactieve plattegrond op de website is de route uitgestippeld.

Vijverwandeling – 4 km

Wie al eens in het hart van het Amsterdamse Bos is geweest, weet dat er zowel een kleine als een grote vijver is. Deze wandeling leidt je eromheen, en onderweg vind je fijne plekjes om even stil te zitten (of te staan).

Heuvelwandeling – 6 km

Het Amsterdamse Bos heeft zo veel waterpartijen, mooie grasvelden en hoogteverschillen omdat het aangelegd is in de Engelse Landschapsstijl. Ontdek het voor jezelf tijdens de heuvelwandeling van 6 km. Ook hier zijn delen van de wandeling niet toegankelijk met de hond.

Meer wandelingen in het Amsterdamse Bos

Nog twee andere wandelingen vind je op de website van het Amsterdamse Bos.

Liever op de fiets? Hier is ook een route voor van 14 km (volg de rode paaltjes).

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Joep Cox/Unsplash.com