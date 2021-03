Inspiratie: 12x podcasts die jullie het meest hebben geraakt

De podcasts vliegen ons tegenwoordig om de oren. Hoe weet je welke de moeite waard zijn om te luisteren? We vroegen het aan jullie en kregen genoeg tips.

Niet zo gek dat er in deze tijd zo veel podcasts zijn om uit te kiezen. Op je gemak luisteren terwijl je een ommetje maakt, het huis schoonmaakt, fietst of kookt, is gewoon heel fijn. Maar al zo veel keus maakt het ook lastig om te ontdekken welke podcasts nu echt de moeite waard zijn, en misschien nog wel belangrijker: welke podcasts bij je passen. We vroegen jullie naar de meest waardevolle podcasts en kregen veel antwoorden. We hebben ze op een rijtje gezet met achter elke podcast waarom hij zo in de smaak viel (als dit genoemd is).

Waardevolle podcasts volgens onze lezers

De brand in het landhuis Kukuru van Giel Beelen (want: ‘interessante gasten’) De makers (want: ‘bijna 100 afleveringen voor makers, creatieven en artiesten over leven en ondernemen in kunst en cultuur.’) De plantage van onze voorouders (want: ‘hij is superleerzaam, maar ook heel indrukwekkend, mooi en soms ontroerend. Ben nog nooit zo gegrepen door een podcast.’) How to fail, van Elizabeth Day (want: ‘ook de meest succesvolle persoon vertelt over zijn falen. Het leven is nooit perfect en we kunnen leren van onze fouten.’) Unlocking us van Brené Brown Tijd voor de geest van Flow Magazine (wij dus, hoera!) A new earth van Oprah Winfrey en Eckhart Tolle (want: prachtig) Opgejaagd (want: ‘uit meerdere delen bestaande zoektocht van een van oorsprong Zweedse moeder, naar een basisschool die aan haar eisen voldoet. Boeiend overzicht van onderwijs in Nederland én Zweden.’ Super soul van Oprah Winfrey (de vrouw is overal) Op wandel (want: ‘zalige wandel- en filosofeerpodcast waar ik eindeloos bij kan dagdromen – en een heel fijne inspiratie voor m’n wandelbucketlist.’) De dienst van Liesbeth Rasker

Benieuwd naar onze eigen podcast Tijd voor de geest? Beluister de eerste aflevering.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Siddharth Bhogra/Unsplash.com