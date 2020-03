Je minder alleen voelen: 4 tips

Nu we geen fysiek contact kunnen hebben en we vooral veel thuiszitten, kan het zomaar zijn dat je je wat alleen begint te voelen. Hoe ga je daar mee om? 4 tips.

Zoek je contact online op

Hoewel we het best nog eens lastig vinden, al dat online zijn, kan het in tijden als deze juist heel prettig zijn. Bel je vrienden en familie wat vaker en langer, gebruik FaceTime om elkaar toch te kunnen zien of speel met zijn allen online een spelletje via Houseparty. Er zijn op Facebook ook veel community’s te vinden waar je kunt kletsen en WhatsApp is er ook nog om wat vaker contact te hebben met de mensen om je heen.

Schrijf een kaartje

Niet alleen leuk om te ontvangen, maar ook om te schrijven. En het werkt ook nog eens ontspannend. Schrijf een kaartje naar je oma of moeder of start een brievenwisseling met een van je vrienden. Genoeg mogelijkheden.

Maak van je huis een gezellige plek

Het neemt de eenzaamheid niet weg, maar het maakt het alleen thuis zijn wel een stuk plezieriger. Zorg voor een schoon, opgeruimd huis met veel groen. Steek in de avond de kaarsjes aan om het gezellig en sfeervol te maken en kook eens uitgebreid voor jezelf.

Accepteer het gevoel

Hoe vervelend het ook is om je eenzaam of alleen te voelen, in deze tijd is het niet gek als deze emotie zo nu en dan voorbij komt. Probeer om dit gevoel niet weg te stoppen, maar het te accepteren. Gevoelens zijn tijdelijk, ze blijven gelukkig niet voor altijd.

