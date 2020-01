Je telefoon opbergen in een box

Omdat Lobke Koning en haar vriend Evert-Jan merkten hoe fijn het is om even écht offline te zijn – zonder een schuin oog op hun telefoon te hebben – bedachten zij de ­Socialbox: een handgemaakte ­houten box van walnoten- of essenhout die je op een vriendelijke manier uitnodigt om je telefoon even weg te ­leggen.

In de deksel zitten twee kaarsjes die je aansteekt. Pas als de schuifjes er weer overheen gaan, kun je bij je telefoon. “Je stopt ’m dus niet achteloos in je tas of een la, maar maakt een ritueel van het opbergen.”