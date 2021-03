Met deze app weet je waar je een bankje kunt vinden

We wandelen de laatste tijd veel. Het kan fijn zijn als je weet waar er een bankje staat. Om even uit te rusten, te kletsen of een boek te lezen in de zon.

Misschien herken je het wel. Je maakt een wandeling en wilt halverwege je tocht uitrusten op een bankje. Je weet alleen niet hoe lang het nog duurt tot je er bent. En of er überhaupt een bankje op je route zit.

Met de app Benches of Alle bankjes kun je precies zien waar je een bankje kunt vinden. Je kunt per locatie op de kaart kijken waar je kunt gaan zitten. En dat is niet enige: je vindt op het kaartje in de app ook een overzicht van picknicktafels, openbare toiletten en watertappunten.

Je kunt de app Benches hier downloaden voor Apple.

Je kunt de app Alle bankjes hier downloaden voor Android.

hier downloaden voor Android. Uitgewandeld? We schreven al eerder over andere activiteiten die je buiten kunt doen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Laura Peruchi/Unsplash.com