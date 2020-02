Op avontuur in Nederland: 10 tips

Je hoeft niet altijd grootse, gekke of dure dingen te doen om een avontuurlijk leven te leiden. Je kunt ook op klein avontuur in Nederland. 10 tips.

Probeer een bijzondere route Je hoeft zelf geen uitgebreide roadtrip uit te stippelen om naar de mooie stukjes Nederland te rijden: dat kan ook gewoon met het openbaar vervoer. We maakten een lijstje van de meest bijzondere trein- en busroutes, waarbij de mooiste gebieden van Nederland aan je voorbij trekken.

Neem een ochtend- of avondduik Geen enkel ander geluid dan het ruisen van de zee. Begin de dag fris en ontspannen met een ochtendduik of geniet van de sterren met een avondduik. Flow’s Astrid is er fan van en verzamelt prachtige beelden met zweminspiratie op haar Pinterest Board ‘Morning swim with Astrid‘.

Maak een NS-wandeling Ook te voet kun je op avontuur gaan. Een fijne manier om de omgeving te verkennen is door middel van een NS-wandeling: van station naar station lopen, via een route die vaak ook voor beginners goed te doen is. Zie hier twee van onze favorieten.

Slapen onder de sterren Dit klinkt heel avontuurlijk, maar zodra het donker is, zijn sterren (bijna) overal te zien. Dit avontuur hoeft dus echt niet in de achterbak van een oude pick-up op het strand (al willen we dat stiekem ook een keer doen). De microversie is gewoon een slaapzak in de tuin neerleggen en daar genieten van al het moois in de lucht.

Openluchtbioscoop Buiten een film kijken: het voelt net iets anders dan ‘gewoon’ naar de bioscoop gaan.