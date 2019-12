6x zo vind je stilte in het dagelijks leven

We schrijven bij Flow vaak over tot rust komen, vertragen en stilte vinden. Maar dat kan best lastig zijn in de hectiek van het dagelijks leven, met verplichtingen, afspraken, kinderen, etentjes en notificaties. Met deze tips vind je die stilte in de kleine momentjes tussendoor.

Zo kom je tot rust en krijg je nieuwe energie voor de rest van je dag:

Praat minder en luister meer

Luisteren kan lastig zijn, omdat we gewend zijn onze gedachtes meteen te delen door te praten. Door vaker te luisteren en niet meteen zelf deel te nemen in het gesprek, zul je merken dat dit veel meer rust brengt. Je hebt de tijd om je eigen gedachten te ordenen en een diepere connectie te vormen omdat je écht luistert naar wat de ander wil zeggen, en niet alleen zodat je er zelf op kunt reageren. Zet het volume omlaag (of uit)

Het is voor veel mensen een automatisme: zodra je de auto instapt, gaat de radio aan. Of je doet in de trein je oordopjes in. Toch kunnen die constante geluiden je uitputten, omdat je hersenen de hele tijd moeten werken. Natuurlijk zal je omgeving nooit helemáál stil zijn, maar het brengt veel meer rust om in de auto gewoon eens naar de langsrazende auto’s op de snelweg te luisteren, in plaats van naar muziek of talkshows. Mediteer

Mediteren hoeft echt niet veel moeite en tijd te kosten. Je kunt al mediteren in de vijf minuten pauze tussen twee vergaderingen door. Alles wat je nodig hebt zijn een paar minuten en stilte. Tijd om je even te focussen op je ademhaling en je hoofd leeg te maken. Vind je mediteren nog lastig? Begin gewoon met vijf minuten stil zitten en niets doen: op deze manier word je comfortabel met jezelf en zal het mediteren vanzelf komen. Zoek kalme ruimtes op

Ga op een vrije dag eens niet naar drukke winkelcentra of koffietentjes, maar zoek ruimtes op waar je van de rust kunt genieten. Ga bijvoorbeeld naar een museum, of lees een boek in een stiltecafé of bibliotheek. Zo ben je er toch even uit maar ervaar je een stuk minder prikkels. Zet je notificaties uit

Je omgeving kan nog zo stil of rustig zijn, als je constant wordt afgeleid door je telefoon, dan zul je je nog onrustig voelen. Zet die notificaties (of je telefoon) eens uit, en besluit voor jezelf: ik reageer pas op mijn berichten wanneer ik daar tijd en ruimte voor heb, niet wanneer mijn telefoon mijn aandacht trekt. Ga vaker de natuur in

Nergens zul je zo veel rust ervaren als in de natuur. De Japanners hebben er zelfs een speciaal woord voor bedacht: ‘shinrin-yoku’, wat vrij te vertalen is als ‘bosbaden’. Deze meditatieve manier van wandelen is de wereld aan het veroveren, simpelweg omdat het een goed middel is gebleken om stress te verlagen en je gezondheid te verbeteren. Én om stilte te vinden in het dagelijks leven.

Wil je meer tips voor hoe je kunt vertragen in het dagelijks leven? Bekijk dan eens Het Grote Vertraagboek. Hierin vind je de mooiste inzichten over vertragen uit tien jaar Flow: aangevuld, bewerkt en geüpdatet.

