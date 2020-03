Thuiswerken: 4 tips

Door het coronavirus zitten we massaal thuis, ook voor werk. Hoe blijf je productief? Deze tips maken thuiswerken makkelijker.

Verdeel je tijd in blokken

Je kunt niet constant productief zijn. Probeer je dat wel, dan kan het zijn dat je rond 12 uur al compleet uitgeblust bent. Probeer in plaats daarvan je tijd in blokken op te delen. 90 minuten geconcentreerd werken, 10 minuten even iets anders doen. Een kleine wandeling, een wasje draaien of even koffie drinken met een boek. Zo blijf je de hele dag gefocust.

Zorg voor een fijne werkplek

En dan hebben we het niet over een rommelig bureau of een overbevolkte keukentafel. Creëer rust in je hoofd door een werkplek te maken waar je je fijn bij voelt. Zo helpt het om in een lichte ruimte te zitten, is het fijner om aan een tafel te werken dan in bed of vanaf de bank en is stilte, indien mogelijk, prettig.

Maak een takenlijst

Werk je thuis zonder duidelijk afgebakende taken, dan kan het gebeuren dat je maar wat aan gaat modderen zonder echt vooruit te komen. Zonde van de tijd! Probeer daarom van tevoren al een takenlijst te maken, zodat je precies weet wat je van die dag thuiswerken kunt verwachten.

Luister goed naar jezelf tijdens het thuiswerken

En probeer de vaste regels een beetje los te laten. Zo hoef je niet persé achter de computer te zitten van 9 tot 5. Misschien werkt voor jou de vroege ochtend beter, of ben je juist productiever in de avond. Af en toe een powernap van 5 minuten kan voor jou ook beter werken dan stug doorgaan terwijl je eigenlijk geen energie meer hebt. Kijk wat voor jou werkt en experimenteer daarmee.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Camylla Battani/Unsplash.com