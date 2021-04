Wat geven je geeft

Iets doen voor een ander, op vaste of ad hoc basis. Het levert voldoening op en een andere kijk op de samenleving.

Buddy zijn van iemand met een handicap of achterstand, het organiseren van een repaircafé, taalles geven aan asielzoekers, helpen in een inloophuis, een avond soep scheppen of een dag in een natuurgebied werken. Rijden voor een wedstrijd of meegaan op een schoolreisje. Of even boodschappen meebrengen voor je oudere buurvrouw of -man – iets wat in deze nieuwe tijd steeds vanzelfsprekender

is geworden.

Structureel een dagdeel (of meer) per week tijd vrijmaken is lang niet altijd nodig als je vrijwilligerswerk doet, want dankzij social media, buurtapps en online platforms met vrijwilligersvacatures kun je heel makkelijk tijdelijk of eenmalig je bijdrage te leveren. Uit het trendrapport Vrijwillige inzet 2020 van vrijwilligersplatform NLvoorelkaar blijkt dat de vraag naar flexibele vrijwilligersklussen groeit.

Gevoel van betekenis

In geen enkel ander Europees land wordt zo veel aan vrijwilligerswerk gedaan als in Nederland. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zet bijna de helft van de Nederlandse bevolking zich minimaal één keer per jaar onbetaald in voor een ander, eenop-een of via een groter project.

Uit onderzoeken van het CBS en de Vrije Universiteit Amsterdam naar de motieven van vrijwilligers, blijkt dat plezier de hoofdreden is (57%). Meer dan de helft (54%) van de ondervraagden vindt het fijn om iets voor een ander te doen, 28% ziet het als een plicht en 27% doet het vanwege de sociale contacten die het oplevert.

Gemiddeld besteden vrijwilligers 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk. Mensen tussen de 35 en 45 jaar stoppen er de meeste tijd in. Ze zijn nog altijd voornamelijk actief op de school van hun kinderen, bij de sportclub of in het jeugdwerk.

Nederland als koploper

Filosoof Karim Benammar snapt wel dat Nederland Europees koploper is op het gebied van vrijwilligerswerk. “Wij hebben een protestantse werkmentaliteit. Nederlanders willen graag nuttig zijn voor de samenleving. Een ander helpen, je inzetten voor een vereniging… dat zijn dingen die we hier vanouds gewoon dóén. Het heeft ook te maken met welvaart: mensen hebben genoeg tijd en geld om zich onbetaald in te zetten voor wat ze belangrijk vinden.”

Benammar geeft geregeld lezingen over de rol van werk in ons leven. “Geld is zeker niet de voornaamste motivatie. Er komt veel meer bij kijken, zoals de structuur die een baan biedt, het contact met collega’s en een gevoel van betekenis omdat je talenten worden gewaardeerd. Bij vrijwilligerswerk is, juist omdat

je niet betaald krijgt, die betekenis een zwaarwegende factor.”

