Wat vriendschap betekent voor Bente van de Wouw

Wie of wat zouden we zijn zonder vriendinnen? Die vrouwen die je leven nog wat extra glans geven. Bente van de Wouw vertelt over wat vriendschap betekent voor haar.

‘Om op te laden moet ik alleen zijn. Sociaal zijn, hoe graag ik dat ook ben, moet ik inplannen. Mijn drie goede vriendinnen weten inmiddels dat ik zo ben. We zitten in dezelfde levensfase: sinds een paar jaar afgestudeerd en werkend. Voor de rest zijn we eigenlijk heel verschillend – in veel dingen zelfs tegenpolen. Onze vriendschap lukt door eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dan is er de vriendin die ik leerde kennen via werk. Met haar heb ik goudeerlijke en diepe gesprekken, maar we kunnen ook heerlijk praten over simpele dingen. De vriendin uit mijn studietijd is net als ik graag op zichzelf. Een à twee keer per jaar wandelen we samen. Sinds ik verhuisd ben naar Brabant zie ik mijn vriendinnen weinig, maar toch staan we nog steeds dicht bij elkaar.

We houden contact via voicenotes en ik spreek ze via social media, WhatsApp en soms bellen we. Toen één vriendin en ik rond dezelfde tijd in een burn-out zaten, was het fijn om ervaringen te delen. Dat ik er niet alleen voor stond, deed me goed. Dat is voor mij onvoorwaardelijke vriendschap: er zijn voor je vriendinnen als ze je écht nodig hebben. Het gevoel dat we dit leven samen doen. Die geborgenheid, dat vangnet, weten dat ze me onder de oppervlakte zo goed kennen: dat alles is me zo veel waard.’

Interview Alice van Essen Illustratie Queenbe Monyei