Astrid: Nu even niet?

Afgelopen zomer gaven Irene en ik een serie lezingen over summer social detox. Want wat zou dat fijn zijn als dat zou lukken: in je vakantie even niet de hele dag met die telefoon in je hand, en echt even los van alles. En dus ook geen WhatsApp, social of mail doen op je telefoon. Niet elke dag posten hoe leuk je vakantiebestemming is. En (in mijn geval) ook niet balen als jij in de regen zit, en je collega alleen maar zwembaden en palmbomen aan het posten is. Onze collega Caroline was er ook klaar mee, en was in haar vakantie echt niet op social te vinden, terwijl ze door Amerika aan het reizen was. Op haar Instagram-account bleef het stil. Ik vond dat wel wat hebben, een beetje spannend en mysterieus eigenlijk. En ik verheugde me op haar verhalen na thuiskomst. Hoe zou ze het gehad hebben?

Kortom, we konden wel honderd redenen verzinnen waarom het goed is voor een mens om soms even op ‘uit’ te staan. Wat gek eigenlijk, bedachten we toen, dat je wel een out of office aan kunt zetten op je mail, maar niet aan je WhatsApp-groepjes kunt melden dat je er even niet bent. Of op Insta kunt zeggen dat je met vakantie bent. Dan ben je ook meteen van dat schuldgevoel af, als je niets laat horen.

En zo ontstond het idee voor een social out of office gif, waarmee je in ieder geval kunt laten weten dat je even niet zult reageren. Samen met illustrator Penelope Dullaghan maakten we een aantal gifjes die je heel makkelijk kunt plaatsen op WhatsApp, in jeInsta Stories of in je Insta-overzicht. Maar we zien ook al dat mensen een Flow Social Out of Office afbeelding in hun profiel zetten. Hoe het precies werkt lees je hier.

En er zijn meer fijne nieuwe ontwikkelingen om af en toe even af te koppelen. Zo kwam er deze week het bericht dat WhatsApp werkt aan een vakantiemodus voor gearchiveerde gesprekken waardoor een gesprek onzichtbaar blijft, ook als er een nieuw bericht binnenkomt. Dat is bijvoorbeeld handig voor mensen die in een appgroep zitten met collega’s. Nu is het verlaten van de appgroep nog de enige manier om rustig, dus zonder werkappjes, vakantie te vieren. Dat is met de nieuwe functie straks verleden tijd.

Ter ere van de lancering van onze Social Out of office, houden we een Social detox-week. Bekijk hier alle blogs over dit thema.

Tekst Astrid van der Hulst Illustratie Penelope Dullaghan