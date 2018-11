Housesitting met Bente (1)

Ergens op de wereld in je eentje op een huis passen: hoe is dat? En hoe gaat dat precies in z’n werk? Flow’s Bente probeert het als housesitter in Engeland.

Waar is dat huis toch? Loop ik wel de goede kant op? En waar is iedereen eigenlijk? Het is maar goed dat er op een zaterdagmiddag, het moet rond 15:00 uur zijn, bijna niemand op straat loopt in het stille, Engelse dorp. Echt charmant zie ik er met 10 kilo aan bagage op zowel rug als buik niet uit.

Terwijl ik naar het huis zoek, vraag ik me af wat ik in godsnaam aan het doen ben, en of ik het eigenlijk wel kan. Volkomen nutteloos, want er is geen weg meer terug. En dus loop ik door, op zoek naar mijn allereerste oppashuis op het platteland van Engeland.

Het was helemaal niet mijn bedoeling om gebukt onder twee rugtassen door die Engelse straten te lopen. Ik wist niet eens dat het mogelijk was om op een huis te passen in een land dat ik niet ken. Tot ik vier weken terug stuitte op Trustedhousesitters.com, een website die huiseigenaren en oppassers van over de hele wereld bij elkaar brengt. Zij hebben iemand die op huis en haard past, de oppasser een gratis verblijf.

Zonder er goed over na te denken, maakte ik een account aan en betaalde ik het inschrijfgeld. Er kwam nog heel wat bij kijken. Ik had referenties nodig van familie en vrienden, moest mijn ervaring met huisdieren beschrijven – en of ik ook meteen aan wilde geven in welke landen ik op zou willen passen.

Lees ook: Ontstressen met Bente (6)

Dat was wat me het meest verbaasde over het hele gebeuren. De grootsheid ervan. Ik zag een luxe boomhut in Schotland, een geitenboerderij in Zwitserland en een gigantische villa met zwembad en eigen bos in Frankrijk. En ’s nachts kwamen vaak de huizen uit andere werelddelen online. Een, en dit is geen grap, compleet resort op een exotisch eiland met eigen strand, een appartement in het centrum van New York en een blokhut ergens in de Rocky Mountains. Gelukkig was er ook nog het gemiddelde rijtjeshuis.

Omdat dit mijn eerste keer was, besloot ik het bescheiden aan te pakken. Ik koos voor een huis in de Cotswolds, een mooi gebied in Engeland, waar ik een volle week op twee katten mocht passen. De rest van de tijd kon ik er wandelen in de natuur of scones eten in de dorpspub. Ik stuurde een bericht en wachtte af. Twee dagen later kreeg ik een bericht terug. Er was een Skype-gesprek met de eigenaren en een uur later was het rond.

Dat brengt me terug naar mijn ietwat ongemakkelijke loopje in de straten van Engeland. Want waar is die woning toch? Ik wil opnieuw een blik op de kaart werpen, als ik het huis van de foto’s herken. Met het zweet op mijn rug loop ik naar de voordeur. Zenuwachtig, maar tegelijkertijd benieuwd naar wat komen gaat.