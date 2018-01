Ontstressen met Bente (12)

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) heeft haar eigen online magazine en werkt onder meer als online editor bij Flow. Ze wil van een bijna-burn-out naar een leven met minder stress. Ze schrijft elke vrijdag over haar weg hiernaartoe.

Een aantal maanden geleden ging ik met een vriendin lunchen. “Je moet echt een bullet journal gaan bijhouden,” zei ze. “Het maakt je leven een stuk overzichtelijker.” Vervolgens liet ze haar notebook zien. Hierin stonden dubbele bladzijden met maandelijkse doelen, maar ook wekelijkse of zelfs dagelijkse afspraken en to do’s. Terwijl ze door haar boekje bladerde, vertelde ze verder. “Het is een soort agenda en to do-lijst in één. Heel makkelijk.”

Wat meer overzicht in mijn soms chaotische leven kon ik wel gebruiken, en ik besloot ook zo’n journal aan te schaffen. Het is de bedoeling dat je de pagina’s zelf vult. Dit kan heel praktisch, maar na een kijkje op Pinterest zag ik al snel dat veel mensen er een waar kunstwerk van maakten. Kleine krabbels in de kantlijn, maar ook complete portrettekeningen en paginavullende collages. Dat wilde ik ook.

Maar ik ben geen kunstenaar, en de pagina’s werden er niet mooier van. Hoewel het bullet journal mijn leven minder stressvol moest maken, raakte ik er alleen maar gefrustreerd van. Na een paar weken proberen werd ik zo ontmoedigd door mijn saai uitziende bladzijdes, dat ik ermee stopte.

Zonde, vond mijn vriend Nick. “Je bent veel te perfectionistisch. Zo’n journal hoeft niet mooi te zijn, maar vooral praktisch.” Daar had hij geIijk in. Ik was zo gefocust op het maken van Pinterest-waardige pagina’s, dat ik amper toekwam aan het neerpennen van taken en afspraken – wat juist zo handig is aan het systeem. Toch raakte ik mijn bullet journal niet meer aan. Het was niks voor mij, dacht ik.

Totdat Nick met kerst een felgekleurd pakketje in mijn handen duwde. Er zat een nieuw exemplaar in. “Zo,” zei hij, “en nu loslaten, dat streven naar perfectie. Goed is goed genoeg.” Die laatste woorden schreef ik in de binnenkant van het omslagwerk. Gewoon in blokletters.