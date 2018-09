Astrid & Irene: 6 levenslessen uit 10 jaar Flow

Tien jaar maken we Flow alweer. En wow, wat zijn die jaren omgevlogen. Toen we begonnen, zaten we een beetje vast. In ons hoofd vooral. Want we wilden zo graag dat het leven leuker en beter en interessanter en toch ook rustiger was. We zagen allerlei beter geslaagde mensen om ons heen. Mensen die het wél leek te lukken alles in dat leven te proppen en slimme keuzes te maken, in balans te zijn, gelukkig te worden.

Tot we echt gingen kijken, gingen praten, doorvroegen. En toen bleken er zo veel mensen rond te lopen met dezelfde kwesties als wij (iets met te hoge eisen stellen, perfectionisme, moeite met loslaten, bijna nooit tevreden zijn, de lat te hoog leggen). Dus begonnen we een blad met daarin verhalen over alle dingen waar wij tegenaan liepen. Levenslessen voor het dagelijks leven eigenlijk. En nu, tien jaar later, kunnen we gerust zeggen dat we heel wat wijzer zijn geworden en veel hebben opgestoken van alle verhalen in Flow.

Nu wil je vast ook weten wat die inzichten zijn. Daar komen ze:

Irene:

Geluk is niet maakbaar en sowieso niet iets om na te streven. Het gaat om tevreden zijn met wat er is. Accepteren dat er ups en downs zijn en dat die bij het leven horen.

Mijn gedachten hoef ik niet zo serieus te nemen, ze zijn vooral ook niet altijd waar.

Als het allemaal te veel is, hoef ik geen hoe-vraag te stellen (hoe komt dat) maar een wat-vraag (wat kan ik mezelf nu geven om me beter te voelen).

Astrid:

De introverte mens houdt best van feestjes en gezelligheid. Als-ie op een gegeven moment maar weer naar huis mag.

Niet elke weekenddag hoeft te lukken. Een zo-zo-zondag is ook best oké! (En dan niet op Instagram kijken wat al die anderen aan het doen zijn.)

Een kleine verandering of nieuwe gewoonte kan je al het gevoel geven dat je een ander leven leidt. Voor mij was dat een paar keer per week buiten zwemmen in de zomer, heel vroeg in de ochtend.

Misschien een van de belangrijkste lessen die we beiden opdeden in Flow, is dat we wat vaker in de vertraagstand mogen. Want jee, wat jakkeren we toch vaak door. Terwijl het leven zo veel mooier is als het langzamer gaat. Alleen dan zien we echt, voelen en ruiken we. Pas dan horen we de tekst van dat liedje op de radio, kunnen we de gezichtsuitdrukking van een vriendin lezen en merken we op wat er in ons hoofd gebeurt. Vandaar dat we voor dit Jubileumboek het thema ‘vertragen’ kozen. We zochten de mooiste verhalen over vertragen uit tien jaar Flow bij elkaar en gaven ze een nieuw sausje. En zo ontstond dit boek over rust en ruimte, en dingen anders doen.

We gunnen jullie de komende tijd heel veel vertraging. Op de fiets, in je hoofd, bij de bakker, in de file en gewoon, in het dagelijks leven.

Fotografie Danique van Kesteren