Irenes poging tot ontspullen #1

Sinds Tydying up with Marie Kondo op Netflix verscheen, lijkt het wel op de hele wereld aan het ontspullen is geslagen. Ook Flow’s Irene wil eens flink de bezem door haar huis halen. De komende weken blogt ze erover.

Aangestoken door mijn collega’s op de redactie begon ik ook met ontspullen. En ik pakte het meteen professioneel aan. Omdat ik al tien jaar veel te veel bewaar en op zolder deponeer, leek het me handig een personal organizer in te huren die ik kende. We spraken af dat ze me twee dagen kwam helpen om een vliegende start te maken. En daar was ze dus, op een maandagochtend. Mijn redder. Ik had er zin in.

Mijn eerste plan was: ik ga samen met mijn ontspuller aan de slag. Als zij boven is, pak ik vast een keukenla aan, of de kelder, of het kleine kamertje waar ik niet meer in kon wegens te veel van alles. Maar daar ging het dus al mis. De zon scheen, ik had geen zin, ik wilde nog wandelen in de duinen… ik, eh, bedacht vooral smoesjes. En ik dacht: geeft niet, zij begint, ik pak het straks wel op.

Dat was meteen de eerste les: weglopen, ontkennen, iemand inhuren en doen of het niet meer jouw probleem is: dat werkt allemaal niet. Je moet er tijd voor vrijmaken en het serieus aanpakken.

Benieuwd hoe het verdergaat met Irene’s ontspul-avontuur? Ze schrijft er de komende weken over op onze website.

Tekst Irene Smit Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com