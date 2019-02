Irenes poging tot ontspullen #2

Sinds Tydying up with Marie Kondo op Netflix verscheen, lijkt het wel of de hele wereld aan het ontspullen is geslagen. Ook Flow’s Irene wil eens flink de bezem door haar huis halen. De komende weken blogt ze erover.

Het eerste deel van Irenes ontspul-avontuur gemist? Lees het hier.

Aan het eind van de eerste dag werd ik door mijn ontspuller een half uurtje gedwongen keuzes te maken. Mijn bed lag vol dingen waar ik ‘houden’ of ‘weggeven’ over moest zeggen. Ik vond dat moeilijk, want bij alles dacht ik: hmm, dat is toch nog wel een keertje handig?

Maar die dag leerde ik les twee: kijk door de ogen van een ander. Alles wat mij best nog oké, handig, praktisch of gewoon ‘nou ja wel prima’ leek om te bewaren, zag ik nu met andere ogen: dit is vies, kapot, verschoten, staat al heel lang ergens in een kastje, heb je dubbel. Toen ik zo keek, kon ik toch vaker zeggen: ja je hebt gelijk, doe maar weg.

Nadat mijn ontspuller twee dagen als een razende tornado kasten had leeggehaald, kwam er wat orde in de chaos. Heerlijk, een propvol kastje had nu vijf lege planken, een la van de zolderkast was leeg, alles wat ik onder bedden in bakken had gepropt was weg. In één kamer had mijn ontspuller een verzameling neergezet waar ik zelf nog over moest beslissen. “Ga ik deze week doen,” zei ik. “En dan bel ik als jij het naar de kringloopwinkel en zo kunt brengen.”

Het werd les drie: zegt niet dat je iets nog gaat doen, maar doe het meteen. Want je raadt het al, die kamer is nog steeds niet leeg.

Benieuwd hoe het verdergaat met Irene’s ontspul-avontuur? Ze schrijft er de komende weken over op onze website.

Tekst Irene Smit Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com