Lisannes Online Journal (1): mindful bakken

Lisanne is online editor bij Flow en probeert uit wat ze in het blad of online tegenkomt om te ontdekken wat voor haar goed werkt in haar (drukke) leven. In haar Online Journal vertelt zij hoe dit haar afging. Deze keer: Mindful Baking.



Heel Holland Bakt, wekenlang was een groot deel van Nederland er zoet mee. Net als ik, want ik ben dol op bakken. Zo maak ik elke week mijn succesrecept voor bananenbrood. Het leidt me even af van de vele prikkels die ik de hele dag krijg en ik word er daardoor rustig van. Maar toch, écht de tijd ervoor nemen blijkt voor mij nog knap lastig. Zonde, en vooral stom, want bakken is leuk en niet bedoeld om het ‘gestrest’ te doen.

Dat bakken een mooie manier is om te ontsnappen aan de hectiek, vindt ook Julia Ponsoby, auteur van The Art of Mindful baking. Ze zegt dat zo: ‘The physical act of baking, the way that you knead bread for example, takes your mind out of the intellectual and connects you to your body’.

Enfin, daar gaan we dan. Deze week ga ik een aantal recepten mindful uitproberen en wordt mijn bananenbrood met extra tijd en liefde gebakken. Ben benieuwd of je dat ook proeft.

Lees ook: De Tijdgeest: lezen in het openbaar

Dit zijn de tips van Julia Ponsonby om mindful te bakken.

Vóór het bakken:

Geef jezelf tijd en ruimte.

Bereid je goed voor met de juiste benodigdheden en ingrediënten.

Tijdens het bakken:

Heb aandacht voor de ingrediënten: de texturen ervan, het gevoel etc.

Wees alleen bezig met het bakken, vermijd alle andere prikkels

Wees dankbaar: dat de ingrediënten er zijn, dat je de geuren ruikt etc.

No limits, wees creatief

Wanneer het baksel klaar is:

Ga ook mindful eten, wat betekent: probeer je baksel echt te zien, te ruiken en te voelen. Er volledig van genieten dus.

#Poging 1

Deze poging was op een zonnige dag en dat is gelijk de reden waarom mijn allereerste mindful bakpoging mislukte. Serieus Lies? Ja sorry, het was 24(!) graden, dus wilde ik eigenlijk veel liever buiten zijn. Met stap 1 ging ik dus al de mist in. Met stap 2 trouwens ook, ik had de ingrediënten niet klaargezet maar begon ze roekeloos af te meten en bij elkaar te gooien. Geen aandacht voor mijn ingrediënten, laat staan of dankbaarheid. Maar al met al, mocht het eindresultaat er toch zijn: een zoete aardappelbrownie waar ik ter plekke nog een pindakaas ‘swirl’ op creëerde. Mijn collega’s waren onder de indruk én ik heb nog in de zon gezeten. Kon slechter toch?

#Poging 2

Dit keer ging ik het anders aanpakken. Ik nam de tijd en bereidde me goed voor. Alle aandacht ging naar mijn pompoencake en ik probeerde helemaal op te gaan in de ingrediënten. Daar stond ik dan, de pompoen te bedanken voor zijn bestaan. Uitgebreid de geuren in me op te nemen en de texturen te voelen. Terwijl ik dit schrijf, neem ik een hap van mijn pompoencake en krijg ik weer een lach op mijn gezicht. Wat zal dat er bijzonder uit hebben gezien. Maar goed, ik heb wel lol gehad met mezelf en het eindresultaat is heerlijk. Dat telt.

#Poging 3

Het was tijd voor mijn wekelijkse bananenbrood. Dit keer gewoon zoals ik altijd te werk ga, onvoorbereid, maar ik nam er wel ruim de tijd voor. Mijn hoofd was helemaal leeg zodat ik ruimte had voor ingevingen. Wat rook mijn keuken heerlijk en mijn bananenbrood kreeg zelfs een nieuwe twist. Hier werd een succesvoller recept geboren.

Notes

Hoewel Julia het afraadt, levert onvoorbereid te werk gaan mij juist extra creativiteit op. Ik denk meer na over wat er nog in kan, in plaats van wat erin moet als ik het al netjes heb uitgestald.

Het klopt, bakken is nóg leuker als je er tijd voor neemt. Ik had werkelijk geen idee van de wereld om mij heen. En dat is oké.

Alle aandacht voor de ingrediënten en het bakken is tot op zekere hoogte belangrijk voor een liefdevol en smakelijk eindresultaat. Maar het concept van dankbaar zijn en voelen is niet aan mij besteed.

Tot slot, het mindful eten was daarentegen geen probleem voor mij en bracht me ook we iets: ik schuif niet langer van alles gedachteloos naar binnen en grappig genoeg weet ik vaak precies de ingrediënten te raden.Wil jij het ook eens proberen? Laat mij weten hoe jij het ervaart!

In mijn volgende Journal vertel ik over mijn Miracle Morning-ervaringen: ik probeer mijn leven te veranderen voor 8 uur (!) in de ochtend.