De kwetsbare theatershow van Anneke van Giersbergen

Al meer dan twintig jaar wordt Flow’s eindredacteur Marije van der Haar-Peters geraakt door de stem van zangeres Anneke van Giersbergen. Ze bezocht de première van Annekes theatershow Inchecken.

In de jaren negentig had ik een aantal vrienden die graag naar metal luisterden. Zelf vond ik het aanvankelijk vooral heel veel herrie, maar gaandeweg raakte ik er wat meer vertrouwd mee. Maar om nou te zeggen dat ik het in m’n eentje thuis draaide… nee. Alles veranderde toen op een dag een liedje door de boxen schalde over een ‘strange machine’. De wonderschone stem van de zangeres liet me niet meer los: ze zong recht mijn hart in. Ik kon niet anders dan met open mond blijven luisteren en na afloop vragen: “Wie wás dat?”

Dat was dus Anneke van Giersbergen, de zangeres van The Gathering. Sindsdien ben ik haar blijven volgen en heb ik haar vele keren live gezien, ook toen ze later koos voor een solocarrière en muzikaal andere richtingen op ging. Inmiddels zit Anneke alweer 25 jaar in de muziek en dat viert ze met het theaterconcert Inchecken. Een muzikale reis, begeleid door gitarist Ferry Duijsens, waarin ze herinneringen ophaalt en anekdotes vertelt over het leven on the road: “Reizen is even los zijn van tijd en ruimte, en zo is het met muziek ook.”

Door de akoestische setting krijgt haar loepzuivere stem nog meer de ruimte. En klinken voor mij bekende nummers ineens verrassend anders (al mogen we bij het nummer Your glorious light will shine van Annekes metalband Vuur wel even ‘zachtjes headbangen’). Als zij begint te zingen, gebeurt er iets in de zaal. En zo reizen we met haar mee, in sneltreinvaart door haar carrière, langs uiteenlopende liedjes en stijlen – en houdt een rondje zaalyoga ons nog beter bij de les.

Mooi vind ik ook dat Anneke in deze show kwetsbaarder en persoonlijker is dan ooit. Ze vertelt bijvoorbeeld hoe de dood van een vriend die ze nooit in het echt heeft gezien (ze werkten samen en belden veel) haar nog steeds raakt. De pijnlijke breuk met The Gathering en het vinden van haar eigen weg. Haar zoon Finn (nu dertien) en dat ze hem op een dag zal moeten loslaten, “maar nu nog even niet.” En over haar man Rob, met wie ze al sinds het begin van haar carrière samen is: de ups én de downs die onvermijdelijk zijn als je al zolang je leven met elkaar deelt. Ze schreef er een van mijn lievelingsliedjes over, Circles:

My friend, the comfort of your home

Your hands, will sit me down and rest

You always will

Hold out a lifeline

You’re holding on to love

You’ll never give up hope

Mocht je Annekes muziek al kennen, dan is dit concert een feestje van herkenning. Maar ook als je nog nooit een liedje van haar hebt gehoord, is het een aanrader. Fasten your seatbelts!

Inchecken is nog tot en met 15 maart te zien in de Nederlandse theaters, kijk hier voor de speellijst.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Bullet-ray